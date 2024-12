Jean-Michel Basquiat malte in den 1980er-Jahren über 1000 Bilder, bis er im Alter von nur 27 Jahren an einer Überdosis Heroin starb. 14-mal war Basquiat in seinem kurzen Leben zu Besuch in der Schweiz. Das wirkte sich auch auf seine Kunst aus.

Was sucht ein Nadelbaum auf dem Gemälde eines New Yorker Künstlers? Oder ein Steinbock? Und woher stammt der Skifahrer, der den Betrachter so verschmitzt anschaut?

Es sind Motive, die den jungen Jean-Michel Basquiat, der in den 1980er-Jahren einer der angesagtesten Künstler der New Yorker Kunstszene war, bei seinen vielen Besuchen in der Schweiz inspiriert haben.

Legende: Jean-Michel Basquiat, Brook Bartlett und Bruno Bischofberger am Cresta Klubhaus in St. Moritz, 30. Januar 1983. Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zürich

Für den Basquiat-Kenner und Kurator Dieter Buchhart ist die Ausstellung in der Galerie Hauser & Wirth in St. Moritz ein ganz besonderer Moment: «Die Schweiz war tatsächlich unglaublich einflussreich und bedeutsam für Jean-Michel Basquiat. Dieser Aspekt wurde bisher noch viel zu wenig beleuchtet.» Neben St. Moritz besuchte Basquiat auch Zürich, Basel und das Appenzell.

Inspiriert vom Engadiner Nachthimmel

Als der Schweizer Kunstsammler und Galerist Bruno Bischofberger auf Basquiat aufmerksam wurde und ihm 1982 in Zürich eine Ausstellung widmete, entstand eine enge Freundschaft zwischen den beiden und Basquiat besuchte Bischofberger regelmässig in St. Moritz. Dort entstanden einzigartige Werke.

Etwa das Werk «See»: eine türkise Fläche mit wellenartigen Symbolen ist umgeben von einem Nadelbaum und Sternen über dunklem Grund.

Legende: Das Werk «See (Lake)» von 1983 zeigt die Engadiner Gebirgswelt – eingehüllt in die finstere Nacht. Nachlass Jean-Michel Basquiat/Privatsammlung/Jon Etter

Dieter Buchhart sagt: «Das ist eines von mehreren Werken, die Basquiat hier in St. Moritz im Haus von Bruno Bischofberger geschaffen hat. Basquiat bezieht sich direkt auf die Landschaft, den See von St. Moritz, die Lärchen, den dunklen Nachthimmel und die Sterne.»

Die Bratwurst hat es ihm angetan

Ein wichtiges Werk, das ebenfalls in St. Moritz entstand, ist «Swiss Son» – Schweizer Sohn. Im Ausstellungskatalog zeigen Polaroidfotos Basquiat auf der Terrasse des Ferienhauses der Bischofbergers. Während Basquiat das Bild malt, spielt er mit den Kindern von Bruno Bischofberger.

Legende: Polaroid-Atmosphäre: Basquiat mit Bruno Bischofbergers Sohn Magnus in den Armen auf der Terrasse in St. Moritz. Galerie Bruno Bischofberger

Ein weiteres Motiv: die Bratwurst. Immer wieder habe Bruno Bischofberger Basquiat in urchige Beizen mitgenommen, so Buchhart. Die Bratwurst habe Basquiat dermassen beeindruckt, dass er sie später auch in New York immer wieder in seinen Bildern auftauchen lässt.

Legende: Das Werk «Bull Show Two» (1983) liest sich wie eine Speisekarte. Auch allein an dem Wort Bratwurst scheint Basquiat gefallen gefunden zu haben: Es kommt gleich dreimal vor. Nachlass Jean-Michel Basquiat/Bischofberger Collection

Und schliesslich hängt in der Ausstellung auch ein Gemälde, das den weiteren Verlauf von Basquiats Karriere massgeblich prägen sollte. Der Künstler malte es bei einem seiner Besuche in St. Moritz zusammen mit Cora, der Tochter von Bruno Bischofberger.

Basquiat x Warhol

Da ist ein Elefant zu sehen. Daneben ein kleines Mädchen und grinsende Fratzen. Diese Kollaboration soll Bruno Bischofberger dermassen fasziniert haben, dass er Basquiat und Andy Warhol, ebenfalls ein Freund der beiden, später ermutigt haben soll, zusammen Bilder zu malen. Etwa 150 Werke sind so entstanden. Also über ein Zehntel von Basquiats Gesamtwerk.

Der Einfluss der Schweiz in Basquiats Werk ist also ungemein gross. In keinem Land war der Künstler häufiger zu Besuch. Kurator Dieter Buchhart versucht schliesslich, diese Liebe Basquiats zur Schweiz zu erklären: «Was er hier fand, war die Langsamkeit des Seins. Wo man zurückgeworfen wird auf ganz andere Dinge als jene in einem ständig hektischen, von Geschwindigkeit bestimmten New Yorker Alltag. Diese Kombination machte den Einfluss so bedeutsam.»