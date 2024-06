Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der schweizerisch-französische Künstler Ben ist tot. Wie mehrere Medien einstimmig berichteten, wurde er am Mittwoch leblos in seinem Haus in Nizza aufgefunden.

Laut des Fernsehsenders «BFMTV» wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Todesursache festzustellen. Wie die Zeitung «Le Monde» berichtet, hat Vautier kurz zuvor seine Frau Annie verloren.

Legende: Sprach-Versatzstücke und Graffiti – dafür war der französische Künstler Ben Vautier bekannt. Eva Vautier

Ben wurde 1935 in Neapel geboren und hiess mit bürgerlichem Namen Benjamin Vautier. Bekannt war er für seine handgeschriebenen Sprachelemente und Schlagwörter in weisser Schrift auf unifarbenem Grund.

Legende: Er war Künstler, Performer und Spracherfinder: Ben Vautier im Jahr 2015 neben seinem Kunstwerk mit der Botschaft «La Suisse n'existe pas» im Museum Tinguely in Basel. KEYSTONE/Georgios Kefalas

1992 erregt das Werk des Künstlers Ben Vautier im offiziellen Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Sevilla grosse Aufmerksamkeit: Der prägende Spruch «La Suisse n'existe pas» – «Die Schweiz existiert nicht» sorgte für eine kontroverse Debatte um das Bild der Schweiz im Ausland.