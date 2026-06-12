Der britische Künstler David Hockney ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Er war eine der einflussreichsten und bedeutendsten Figuren der zeitgenössischen Kunst.

Seine Werke erzählten die Welt mit charakteristisch leuchtenden Farben. David Hockney, den seine Sprecherin Erica Bolton als «eine der wichtigsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts» beschrieb, sei «friedlich in seinem Zuhause» in London gestorben – einen Monat vor seinem 89. Geburtstag.

Legende: Unverwechselbar: David Hockney mit seiner charakteristischen runden Brille. Dave Benett/Getty Images

Hockney wurde im Norden Englands geboren, verbrachte aber einen Grossteil seines Lebens in Südkalifornien, dessen Vorstadtlandschaften zu einem zentralen Motiv seines Werks wurden.

Später kehrte er nach Europa zurück und fand neue Inspiration in den bewaldeten Hügeln seiner Heimatgrafschaft Yorkshire sowie in den Feldern und Bäumen der Normandie.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Berühmt wurde David Hockney vor allem durch seine grossformatigen Darstellungen von Swimmingpools – wie in «Portrait of an Artist» von 1972 …. Bildquelle: IMAGO/ZUMA Press. 1 / 3 Legende: Berühmt wurde David Hockney vor allem durch seine grossformatigen Darstellungen von Swimmingpools – wie in «Portrait of an Artist» von 1972 … IMAGO/ZUMA Press

Bild 2 von 3. … oder «The Splash», das im Februar 2020 bei Sotheby’s London für 23.1 Millionen Pfund versteigert wurde. Ein Werk Hockneys von 1966. Bildquelle: Keystone/EPA/WILL OLIVER. 2 / 3 Legende: … oder «The Splash», das im Februar 2020 bei Sotheby’s London für 23.1 Millionen Pfund versteigert wurde. Ein Werk Hockneys von 1966. Keystone/EPA/WILL OLIVER

Bild 3 von 3. 1967 legte Hockney mit dem immerhin 2.4 mal 2.4 Meter grossen «A Bigger Splash» nach. Bildquelle: IMAGO/ZUMA Press. 3 / 3 Legende: 1967 legte Hockney mit dem immerhin 2.4 mal 2.4 Meter grossen «A Bigger Splash» nach. IMAGO/ZUMA Press Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Seine Werke werden bewundert – geliebt ist nicht zu stark – von den Millionen, die weltweit herbeiströmen, um sie zu sehen, weil sie ein Versprechen von Freude in sich tragen», schrieb der Historiker Simon Schama in einem Essay zur Begleitung einer Hockney-Ausstellung 2025 in Paris.