Lucius Burckhardt

Der Schweizer Soziologe und Nationalökonom wurde 1925 in Davos geboren. In den 1980er-Jahren entwickelte er auf der Grundlage seiner Forschungen zu Soziologie und Urbanismus die Promenadologie, die Spaziergangswissemschaft. Er starb 2003 in Basel.