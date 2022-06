Erst nach diesem Gespräch wurde bekannt: Das Wandbild des indonesischen Künstlerkollektivs «Taring Padi» wurde am Dienstagabend abgehängt.



Politikerinnen, Verbände und etwa das Internationale Auschwitz Komitee rufen nun zum Dialog mit dem Kollektiv auf. Der Abbau sei nur der erste Schritt, sagt die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie wolle definitiv aufgeklärt haben, wie dieses Bild überhaupt erst aufgebaut werden konnte.



Die Künstler lassen verlauten, dass das Banner in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung stehe, wie der «Spiegel» schreibt. «Wir sind traurig darüber, dass Details dieses Banners anders verstanden werden als ihr ursprünglicher Zweck», so Taring Padi in ihrer Mitteilung. Die Banner-Installation kritisiere die Gewalt der Militärdiktatur in Indonesien. Die Darstellung von Militärfiguren nehme Bezug auf eine im politischen Kontext Indonesiens verbreitete Symbolik.

Ihre Werke zielten nicht darauf ab «irgendwelche Bevölkerungsgruppen auf negative Weise darzustellen», so das Kollektiv.



(sda/schm)