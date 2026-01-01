Im Museum für Kommunikation sind die besten Schweizer Karikaturen 2025 ausgestellt – eine Gelegenheit, das Jahr noch einmal neu zu betrachten.

Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, Donald Trump und die Zölle sind natürlich ein Thema. In einer Zeichnung von Patrick Chappatte küsst Tech-Gigant Mark Zuckerberg dem US-Präsidenten die Schuhe. In der Sprechblase darüber steht «like».

Gabriel Giger zeichnet Trump in Papstrobe. Hinter ihm schreitet Vizepräsident J.D. Vance. Auf einem roten Samtkissen trägt er eine Kapuze des Ku-Klux-Klans. Doch der US-Präsident ist natürlich nicht das einzige Thema, das die Pressezeichner und -zeichnerinnen 2025 beschäftigt hat.

Legende: Die Karikatur zur Lage im Gesundheitsweisen von «Tomz» belegte den 3. Platz der Swiss Cartoon Awards. Museum für kommunikation/Tom Künzli

Es geht auch um die Schweiz und die EU, die Schweiz und die UBS, und um die Klimakatastrophe. Sarkozy, der aus dem Gefängnis flüchtet, Tempo 30, der Bergsturz von Blatten und um vieles mehr.

In Berner Museum für Kommunikation sind insgesamt 267 Zeichnungen von rund 50 Zeichnenden zu sehen, wobei diese die Ausstellung selbst kuratiert haben. Die Künstler und Künstlerinnen schickten jeweils ihre fünf Lieblingswerke ein. Einzige Voraussetzung: Die Zeichnung muss 2025 in der Schweiz publiziert worden sein. Das heisst, dass die ganze Bandbreite wird abgedeckt: von politisch links und rechts, von Nebelspalter bis Petarde.

Legende: Papstwahl trifft ESC: Die Karikaturen beleuchten die grossen Momente 2025 und eröffnen neue Blickwinkel – wie diese Gegenüberstellung von Stephan Lütolf (Cic). Museum für Kommunikation/Stephan Lütolf

Stephan Lütolf zeichnet unter dem Namen «Cic» zum Beispiel für den Bund und für SRF. Er hat die Ausstellung mitorganisiert. Was auffällt, ist, dass es im Verhältnis zur Bevölkerungszahl in der Westschweiz mehr Pressezeichner gibt.

Lütolf hat dafür eine überraschende Erklärung und nennt zwei Gründe: Erstens sei in der Westschweiz französische Einfluss höher und in Frankreich habe es seit der Revolution Tradition, die Mächtigen zu kritisieren und gegen Adel und Monarch aufzubegehren. Zweitens habe der franko-belgische Raum generell eine starke Comic-Kultur, die auch über die Grenzen hinweg in der Westschweiz mitschwinge. Im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum: hier galten Comics lange als verpönt. Es habe also viel mit der Kultur zu tun.

Legende: «Accord de paix à Gaza»: 2025 hat der Gazakrieg einmal mehr die Headlines bestimmt. Philippe Baumann alias Debuhme kritisiert in seinem Cartoon den Bundesrat für seine fehlende Haltung – und landete damit auf Platz 2 der Swiss Cartoon Awards. Museum für Kommunikation/Philippe Baumann

Putin-Cartoon besticht – die beste Karikatur des Jahres

Pressezeichnungen sind Meisterwerke der Kommunikation. Mit wenigen Strichen bringen sie Geschichten und Ereignisse verdichtet und pointiert auf den Punkt. So auch die Zeichnung, die die Jury dieses Jahr zur besten Pressezeichnung erkoren hat. Sie erhält den Swiss Cartoon Award und stammt von «Pitch Comment», einem Jurassier.

Legende: Den 1. Platz belegt die Karikatur «Poutine teste l’OTAN». Er zeigt eine Wespe, die um den NATO-Tisch herumschwirrt – und alle sagen, man solle nicht zu hektisch auf diese reagieren. Museum für Kommunikation/Pierre-Olivier Comment

In seiner Zeichnung sitzt die Nato rund um einen Tisch. Und über diesem Tisch schwirrt eine Wespe mit dem Gesicht von Putin. Die Nato-Mitglieder sagen Nein: «keinesfalls bewegen, sonst wird er noch aggressiver».

Die Jury hat diese Pressezeichnung zum Sieger erkoren, weil sie findet, es sei ein Cartoon wie ein Wespenstich, sagt Lütolf.

Über den Award und die Jury – Transparenzhinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Jury des Swiss Cartoon Award 2025 besteht dieses Jahr unter anderem auch aus Personen, die bei der SRG/bei SRF angestellt sind: Henriette Engbersen (Bereichsleiterin «Public Value», SRG SSR), Veronika Meier (Auslandredaktion, Radio SRF), Andreas Ackermann (Cartoonist, Gewinner 2024) und Nico Gurtner (Leiter Marketing & Kommunikation, Museum für Kommunikation). Über den Award: Der Swiss Cartoon Award würdigt seit 2023 herausragende Pressezeichnungen des Jahres.

2025 wurden 267 Arbeiten eingereicht.

Die Preisvergabe fand an der Vernissage der Ausstellung «Gezeichnet 2025» im Museum für Kommunikation in Bern statt.

Der Preis ist mit 1000 Franken dotiert.

«Es ist eine alltägliche Situation, die alle kennen, die man auf die Weltpolitik des Jahres 2025 adaptieren kann.» Man müsse zuerst mal überhaupt auf die Idee kommen, Putin als Wespe zu bezeichnen. «Das ist kein gängiges Bild, eher der Bär. Und darum sticht diese Zeichnung tatsächlich.»

Bilder für die Demokratie

Die Ausstellung «Gezeichnet» bietet die Möglichkeit, das Jahr 2025 noch einmal Revue passieren zu lassen – aus humorvoller, satirisch überspitzter, manchmal auch bitterböser Perspektive.

Manchmal muss man laut lachen, manchmal bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Denn Pressezeichnungen sind nicht einfach nur lustig. Sie reflektieren und kommentieren das Geschehen und sind damit ein wichtiges Element zur Meinungsbildung. Sie sind Pfeiler unserer Demokratie.