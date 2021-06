Julia Born (Grafikdesignerin)

Legende: Julia Born. Title of the Show (2009), Installationsansicht, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig Stefan Fischer

Julia Born gehört zu den renommiertesten Grafikdesignerinnen der Schweiz. Sie hat für internationale Institutionen wie das Stedelijk Museum in Amsterdam, die Kunsthalle Basel, die documenta 14 in Kassel/Athen, das Guggenheim Museum in New York und das Brücke-Museum in Berlin visuelle Identitäten, Publikationen und Ausstellungdesigns entworfen.

Peter Knapp (Fotograf und Art Director)

Legende: Peter Knapp, Courrèges, « Space Age », Paris, printemps-été 1965 Peter Knapp

Der Fotograf und Art Director Peter Knapp zählt zu den weltweit erfolgreichsten Schweizer Modefotografen. Besonders bekannt ist er für seine Arbeit als Art Director des Modemagazins Elle in Paris. Er hat im Laufe seiner Karriere für namhafte Publikationen wie Vogue, Sunday Times Magazine und Stern fotografiert und wurde siebzehnfach vom Art Directors Club ausgezeichnet.

Sarah Owens (Designdozentin und -forscherin)

Legende: Eine Auswahl von Publikationen mit Beiträgen von Sarah Owens BAK

Sarah Owens ist seit mehr als zehn Jahren an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) tätig, wo sie als Professorin und Leiterin der Fachrichtung Visual Communication arbeitet. Ihre Forschungsarbeit zeichnet sich durch einen interdisziplinären Ansatz und eine erweiterte Definition von Design aus.