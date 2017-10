18.10.2017 22:25

Bombastische Museumsbauten wie in Bilbao oder Abu Dhabi - zieht dieses Rezept noch? Das klassische Museum sei out, so eine neue These, in seien Stätten des Erlebens, der Selbsterfahrung. «Kulturplatz» fühlt den Puls im Alpinen Museum Bern und da, wo bereits mit Animation experimentiert wird.