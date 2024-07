Schräge Vögel, monströse Katzen: Die Welt von Augustin Rebetez wird von seltsamen Figuren bevölkert. Der jurassische Künstler hat in dem kleinen Ort Bôle bei Neuchâtel ein eigenes Museum eingerichtet. Die «Maison Totale» – ein künstlerischer Kosmos zwischen Märchen und Albtraum.

Wer schon mal eine Ausstellung von Augustin Rebetez gesehen hat, weiss: Der 38-Jährige mag es wild, laut und düster. Er liebt es, Räume zu gestalten, verschiedene Stimmungen zu kreieren. In den meisten Ausstellungsräumen ein recht mühsames Unterfangen, denn am Ende der Ausstellung muss alles wieder zurückgebaut werden.

1 / 3 Legende: Der jurassische Künstler hat in Bôle bei Neuchâtel ein Haus gekauft, in dem er seine Idee eines Gesamtkunstwerks verwirklicht: die «Maison Totale» KEYSTONE / VALENTIN FLAURAUD 2 / 3 Legende: In den einzelnen Zimmern finden sich skurille, wilde und auch düstere Kunstwerke. KEYSTONE / VALENTIN FLAURAUD 3 / 3 Legende: Haus wird Kunst-Pacours: Die Vitrinen des alten Hauses werden neu zu einem Gruselkabinett umfunktioniert. KEYSTONE / VALENTIN FLAURAUD

Die «Maison Totale» ist nicht irgendein Haus: Am Waldrand gelegen, ist das Haus bereits von aussen ein wenig wunderlich. Zuletzt lebte ein älteres Paar darin. Der Mann war ein grosser Sammler von Werkzeugen und Geräten aller Art, ein Hobby-Brocanteur, der sich in dem Haus eine Art Museum einrichtete. Davon zeugen noch Vitrinen, die der Vorbesitzer eingebaut hat.

Willkommen im freundlichen Gruselkabinett

Für Augustin Rebetez war dieses Haus ein Glücksfund. Der Musiker und Autor wusste sofort, hier musste er ein Museum einrichten. «Die Basis war bereits da», sagt er. Er meint damit die eigenwillige Struktur der Räume. Über Jahrzehnte wurde das Haus immer wieder ohne richtigen Plan – und oft auch ohne Baubewilligung – erweitert. Rebetez hat dieses Labyrinth aus Zimmern, Fluren, Abstellkammern und Lagerräumen in einen Kunst-Parcours zwischen Schönem und Schaurigem, Punk und Poesie verwandelt.

Legende: In seiner Ausstellung «La Vie moderne» (2023) in Renens hat Augustin Rebetez bereits Kunst geschaffen, die wie ein dunkler Zerrspiegel der alltäglichen Welt wirkt. KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Von der Decke bis zum Fussboden: alles ist bemalt, gestaltet. Überall hängen, stehen, liegen Bilder, Videoscreens, kleinere oder grössere Objekte. Es gibt monströs mutierte Katzenbilder, eine zauberhafte Miniaturstadt aus Papiermaché. Eine Art Walk-In Geisterbahn mit viel Geknatter und Geknalle sowie unheimlichen Figuren, die sich bewegen – in grossen Vitrinen.

Er liebe den Charme alter Museen mit ihren leicht angestaubten Vitrinen, sagt er. Seine «Maison Totale» ist auch eine Hommage an diese Art von Museen, die noch den Anspruch hatten, ein Stück Wirklichkeit hinter Glas zu bannen. Die «Maison Totale» hingegen ist eher eine Art Gegenwelt zur Realität, ein freundliches Gruselkabinett.

Eine unchristliche Kapelle im Garten

Drei Jahre hat Rebetez mit seinem Team an der «Maison Totale» gearbeitet, das Atelier und Wohnhaus zugleich ist. Und das in Zukunft auch ein Ort für Konzerte und Lesungen sein soll. Es gibt bereits eine Bühne und eine Bar, die den Innenraum mit dem Aussenraum verbindet.

Draussen hat Rebetez einen Skulpturengarten eingerichtet: mit Vogelfiguren, Totem-artigen Gebilden und begehbaren Köpfen. Aber auch mit einer Aussichtsplattform hoch in den Bäumen. Und einer kleinen Kapelle: ein Ruheort, der allerdings nicht viel mit christlichen Kirchen gemein hat.

1 / 3 Legende: Für Augustin Rebetez geht ein Traum in Erfüllung: Im «Maison Totale» kann der Künstler seiner Kreativität freien Lauf lassen. KEYSTONE / VALENTIN FLAURAUD 2 / 3 Legende: Neue Perspektive: Eine Aussichtsplattform zwischen den Bäumen bietet eine andere Perspektive auf die Kunstwerke. KEYSTONE / VALENTIN FLAURAUD 3 / 3 Legende: Selbst der Garten wird zum Museum: Die teils bizarre Skulpturen erscheinen wie aus einer anderen Welt. KEYSTONE / VALENTIN FLAURAUD

Die Kapelle ist aus gebrauchtem Holz erbaut. In den Fenstern Blechplatten, aus denen Stern- und Vogelmotive ausgeschnitten sind. Augustin Rebetez verweist auf das zarte Spiel des Lichts, das durch das Fenster dringt und einen flimmernden Stern auf den Boden zaubert. Das sei doch schön, erklärt er. In den Ecken der Kapelle kauern groteske, kleine Figuren. Wie die Wasserspeier an gotischen Kathedralen.

Die «Maison Totale» und ihr Garten bilden eine verwunschene Welt zwischen Märchen und Albtraum. Und doch ganz nah an der realen Welt, mit Bahnhöfen und Bushaltestellen.

Ausstellungshinweis Box aufklappen Box zuklappen Das «Maison Totale» ist samstags und sonntags noch bis zum 21. September in Bôle im Kanton Neuenburg zu sehen.