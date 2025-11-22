Das Bergvolk der Walser besiedelte im Hochmittelalter die Alpengebiete zwischen Aostatal und Voralberg. So entstand auch das Dorf Bosco Gurin, die höchstgelegene Gemeinde des Tessins. Das Museum der Kulturen in Lugano widmet den Walsern von Bosco Gurin nun eine Ausstellung. Inklusive Knorrli.

Der Knorrli-Zwerg und die Walser im Museum

Im ersten Raum der Ausstellung erwartet die Besuchenden ein geheimnisvolles Objekt: eine Schnur mit aufgereihten kleinen Holzplättchen. Ist das eine Halskette? Oder ein Kinderspielzeug?

Weder noch: die Holzplättchen sind sogenannte «Tesseln» mit eingravierten Walser Familiennamen. Sie dienten dazu, das Gemeinschaftsleben in Bosco Gurin gerecht zu organisieren.

Legende: Die Tassla sind kleine hölzerne Täfelchen, die mit Kerben und Symbolen versehen sind und von den Walsergemeinschaften zur Regelung verschiedener Aspekte des gemeinschaftlichen Lebens verwendet wurden. FCM/MUSEC, Lugano

«Wenn man Arbeiten zuschreiben musste, wurden diese Tesseln in einen Hut gelegt, geschüttelt und dann zufällig herausgefischt», sagt Francesca Pedrocchi, die Co-Kuratorin der Ausstellung. Auf diese Weise wurden dann Arbeiten, wie Schneeschaufeln oder Kühe hüten, ausgelost und es gab keinen Streit.

Mehr als reine Nutzgegenstände

Francesca Pedrocchi hat Wurzeln im Walser Dorf Bosco Gurin. Für die Ausstellung im Museum der Kulturen in Lugano hat sie zusammen mit der Co-Kuratorin Nora Segreto die Geschichte der Walser im Tessin rekonstruiert. Diese geht bis ins 13. Jahrhundert zurück.

Die meisten Exponate stammen aus dem Bosco Guriner Walsermuseum. Fast alle Nutzgegenstände der Walser sind reich verziert, so auch die «Kunkeln» an der Wand. Lange Holzstäbe, die zum Spinnen von Wollfäden gebraucht und als Liebesbeweis verschenkt wurden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Je schöner, desto grösser die Liebe: Die Walser benutzten die Holzstäbe (genannt «Kunkel») für die Handarbeit – und als Liebes-Geschenk. Bildquelle: FCM Lugano. 1 / 4 Legende: Je schöner, desto grösser die Liebe: Die Walser benutzten die Holzstäbe (genannt «Kunkel») für die Handarbeit – und als Liebes-Geschenk. FCM Lugano

Bild 2 von 4. Weitere Gebrauchsgegenstände der Walser: Fässer und Seile, die sie in der Küche benutzten. Bildquelle: FCM Lugano. 2 / 4 Legende: Weitere Gebrauchsgegenstände der Walser: Fässer und Seile, die sie in der Küche benutzten. FCM Lugano

Bild 3 von 4. Der Glaube an Gott war den Walsern wichtig: Das zeigt sich unter anderem in aufwändig bemalten und geschnitzten Kruzifixen. Bildquelle: FCM Lugano. 3 / 4 Legende: Der Glaube an Gott war den Walsern wichtig: Das zeigt sich unter anderem in aufwändig bemalten und geschnitzten Kruzifixen. FCM Lugano

Bild 4 von 4. Apropos Küche: Auch Knorrli darf in der Ausstellung nicht fehlen. Dem Knorr-Männlein mit Walser Wurzeln ist ein separater Ausstellungsraum gewidmet. Bildquelle: FCM Lugano. 4 / 4 Legende: Apropos Küche: Auch Knorrli darf in der Ausstellung nicht fehlen. Dem Knorr-Männlein mit Walser Wurzeln ist ein separater Ausstellungsraum gewidmet. FCM Lugano Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Francesca Pedrocchi sagt: «Je reicher sie verziert waren, desto grösser war die Liebe. Vor allem aber haben diese Kunkeln dadurch eine viel tiefere Bedeutung. Sie sind nicht nur reine Nutzgegenstände.»

Im Einklang mit der Natur

Mit Beharrlichkeit verwandelten die Walser abgelegene Gebiete in Lebensräume. Dabei half ihnen der Glaube an Gott und eine tiefe Verbundenheit mit der Natur. Sinnbild dafür sind aufwändig bemalte Kruzifixe und sorgfältig geschnitzte Tierfiguren – und ein hölzernes «Wassermännlein».

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. «Ts Wåssarmåndli» schüttet eine Amphore voll Wasser aus. Bildquelle: FCM/MUSEC, Lugano. 1 / 4 Legende: «Ts Wåssarmåndli» schüttet eine Amphore voll Wasser aus. FCM/MUSEC, Lugano

Bild 2 von 4. Wie der Wassermann ist auch das «Gèmschi» eine Holzskulptur des Guriner Bildhauers Abraham Della Pietra. Bildquelle: FCM/MUSEC, Lugano. 2 / 4 Legende: Wie der Wassermann ist auch das «Gèmschi» eine Holzskulptur des Guriner Bildhauers Abraham Della Pietra. FCM/MUSEC, Lugano

Bild 3 von 4. «Fang an mit Gott, mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf», steht auf dieser Schnupftabakdose. Bildquelle: FCM/MUSEC, Lugano. 3 / 4 Legende: «Fang an mit Gott, mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf», steht auf dieser Schnupftabakdose. FCM/MUSEC, Lugano

Bild 4 von 4. Auch reich verziert: eine hölzerne Wiege zum Schaukeln der Babys. Bildquelle: FCM/MUSEC, Lugano. 4 / 4 Legende: Auch reich verziert: eine hölzerne Wiege zum Schaukeln der Babys. FCM/MUSEC, Lugano Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im 19. Jahrhundert stand diese Figur auf einem Brunnen in Bosco Gurin. Francesca Pedrocchi sagt: «Die Verbundenheit der Walser mit der Natur hängt damit zusammen, dass sie fest davon überzeugt sind, dass sie nur ein Teil der Natur sind, dass sie von der Natur diese Ressourcen, das Wasser zum Beispiel, bekommen und dass sie deswegen der Natur Sorge tragen müssen.»

Das Knorr-Männlein hat Walser Wurzeln

Ein Sonderraum in der Ausstellung widmet sich dem wohl berühmtesten Bosco Guriner: Hans Anton Tomamichel, der bis zu seinem Tod 1984 in Zürich als Werbegrafiker arbeitete. Seine Walser Wurzeln flossen immer wieder in seine Arbeiten ein. Etwa bei seinem berühmten roten Knorrli-Zwerg der Marke Knorr, von dem eine Lithografie in der Ausstellung zu sehen ist.

Legende: Die Lithografie des Knorr-Männleins hat auch ihren Weg ins Museum gefunden. Solche Zwergfiguren gehören zur Geschichte der Walser. FCM Lugano

Hans Anton Tomamichel hat das Logo nicht zufällig mit einem Zwerg mit Suppentellergesicht gemalt. Denn Zwergfiguren wie diese seien seit jeher Teil der Geschichten der Walser, sagt die Co-Kuratorin Francesca Pedrocchi.

Während moderne Gesellschaften sich zunehmend von der Natur entfremden, sind die Walser also ein faszinierendes Gegenbeispiel. Nur schon deshalb lohnt sich eine Reise nach Lugano ins Museum der Kulturen.