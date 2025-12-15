Der Streik im Pariser Louvre geht teilweise weiter.

Nach Angaben des Museums könnte die Öffnung aufgrund des Arbeitskampfes beeinträchtigt sein, Säle könnten ausnahmsweise geschlossen bleiben.

Ziel des Ausstands ist es, auf schlechter werdende Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen.

Laut der Zeitung «Libération» bestätigte die Direktion, dass das Museum geöffnet sei. Allerdings könne es zu Einschränkungen kommen, wie das Museum auf seiner Website warnt. Zuvor hatten rund 300 Beschäftigte des Louvre für einen zweiten Streiktag gestimmt. Am Montag war das Museum bereits wegen des Streiks geschlossen geblieben und am Dienstag ist das Louvre sowieso immer geschlossen.

Legende: Vor dem Eingang des Pariser Louvre wird gestreikt. Keystone / CHRISTOPHE ENA

Die Beschäftigten protestieren gegen Personalmangel und unzureichende Mittel. Sie fordern unter anderem zusätzliche Stellen im Empfangs- und Überwachungsbereich.

Mehrere Zwischenfälle in kurzer Zeit

Der Streik folgt auf eine Reihe von Zwischenfällen im berühmtesten Museum Frankreichs: Im Oktober wurden Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen. Im November musste dann eine veraltete Galerie wegen maroder Träger schliessen. Anfang Dezember verursachte ein Wasserleck Schäden an 300 bis 400 Fachzeitschriften und Dokumenten in der Ägyptologie-Bibliothek des Louvre.