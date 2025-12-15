Wegen eines Streiks bleibt der weltberühmte Louvre am Montag geschlossen.

Die Mitarbeiter hatten den Arbeitskampf bereits vor mehreren Tagen angekündigt.

Ziel des Ausstands ist es, auf schlechter werdende Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen.

Wie lange der Streik dauern sollte, war zunächst unklar. Auf der Homepage der Pariser Kunstinstitution heisst es, das Museum sei aufgrund eines sozialen Protests derzeit nicht zugänglich, man bitte Besucher um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Nach Angaben der Gewerkschaften ist der Streik gar verlängerbar.

Legende: Vor dem Eingang des Pariser Louvre wird gestreikt. Besucherinnen und Besucher, viele davon mit lange im Voraus gebuchten Tickets, mussten heute Morgen spontan umplanen. IMAGO/Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed

Die Beschäftigten protestieren gegen Personalmangel und unzureichende Mittel. Sie fordern unter anderem zusätzliche Stellen im Empfangs- und Überwachungsbereich.

Louvre kommt nicht zur Ruhe

Der Streik folgt auf eine Reihe von Zwischenfällen im berühmtesten Museum Frankreichs: Im Oktober wurden Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen. Im November musste dann eine veraltete Galerie wegen maroder Träger schliessen. Anfang Dezember verursachte ein Wasserleck Schäden an 300 bis 400 Fachzeitschriften und Dokumenten in der Ägyptologie-Bibliothek des Louvre.