Neues Banksy-Werk entdeckt

Pünktlich zum Tag der Liebenden hat der sagenumwobene Streetart-Künstler Banksy wieder zur Sprühdose gegriffen. Mit seinem neuen Werk, das am Valentinstag entdeckt wurde, setzt der Brite ein Zeichen gegen häusliche Gewalt. Der Titel seines Werks: «Valentine’s Day Mascara».

Geschundenes Lächeln

Das Motiv des jüngsten Banksy-Stencils zeigt eine Hausfrau im Stil der 1950er Jahre. Sie trägt ein blaues Kleid samt Schürze und gelbe Haushaltshandschuhe und zwinkert dem Betrachter zu – aus einem geschwollenen blauen Auge. Ihr geschundenes Lächeln legt eine Zahnlücke offen.

Der Grund für dieses Lächeln ist am rechten Bildrand zu sehen. Dort ragen zwei Männerfüsse aus einer tatsächlich vor diese Wand gestellten alten Tiefkühltruhe heraus. Frühlingserwachen: Sie hat sich ihres Mannes entledigt.

War er’s, war er’s nicht?

Taucht ein neuer Banksy auf, regen sich flugs Spekulationen um die Echtheit des Werks. War er es wirklich? Am 14. Februar veröffentlichte Banksy auf seinem Instagram-Account drei Fotos der Schablonen-Arbeit. Auf diese Weise macht der Künstler üblicherweise seine Urheberschaft deutlich.

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Beitrag auf Instagram über eine Million mal gelikt. «Wer zuletzt lacht, lacht am besten ...», so ein Kommentar zu dem Werk, das sich in Margate in der südostenglichen Grafschaft Kent befindet. Ein anderer Kommentar deutete an, was das Schicksal vieler Banksy-Werke ist: «Someone’s house is going to have one less wall.»

Kaum da, schon weg

Der berühmteste Streetart-Künstler der Welt ist nicht nur für Sammler Objekt der Begierde. Immer wieder versuchen Glücksritter, einen Banksy von der Wand abzutragen und zu Geld zu machen. Dessen Werke bleiben deshalb oft nicht lange unangetastet im Original erhalten.

Legende: Trophäenjagd ohne Tiefkühltruhe: Ein Mann macht ein Selfie vor Banksy Kunstwerk, nachdem die Gefriertruhe entfernt wurde. Reuters

Auch «Valentine’s Day Mascara» blieb nicht lange unversehrt: Kaum war das Bild entdeckt worden, wurde auch schon die Gefriertruhe entfernt, die davorstand – obwohl sie Teil des Kunstwerks war.

Dahinter steckt allerdings kein Kunstdieb, sondern vermutlich das Städtchen Margate selbst. «Ein Lastwagen der Gemeinde fuhr am Dienstagmorgen vor, dann wurde die Gefriertruhe entfernt», gab der örtliche Künstler Pete Brown gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters zu Protokoll.

Der Wagen habe ausgesehen wie ein Fahrzeug der örtlichen Müllabfuhr. Was Banksy selbst vom Eingreifen der eifrigen Gemeindeangestellten hält, ist bisher nicht bekannt.