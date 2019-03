Weg vom Brutalismus: Der Art Tower in der japanischen Stadt Mito markiert einen Wandel in Isozakis Werk

Nach dem Tsunami beteiligte sich Luzern 2011 am kulturellen Wiederaufbau in Japan. Unter dem Namen «Lucerne Festival Ark Nova» baute Isozaki zusammen mit dem Künstler Anish Kapoor eine aufblasbare Konzerthalle.

Am Wasser gebaut: das Museum of Modern Art im japanischen Gunma.

Arata Isozaki wurde 1931 als Sohn eines Transport-Unternehmers in Ōita geboren, einer Stadt im Süden Japans.

Mit seinen «frischen» Bauten, die «stilistischen Kategorien trotzen», sei Isozaki niemals Trends gefolgt, sondern stets seinem eigenen Weg, schreibt die Jury.

Als erster wichtiger Isozaki-Bau gilt die dem japanischen Brutalismus verpflichtete Bibliothek in seiner Heimatsstadt aus dem Jahr 1960.

Wegweisend sind auch zwei Bauten, die beide 1974 eröffnet wurden: die Bibliothek von Kitakyushu und das Gunma Prefectural Museum of Modern Art.

Aufblasbare Konzerthalle

Isozakis wohl bekannteste Bauten sind das das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, das Museum of Contemporary Art in Los Angeles , das Olympiastadion von Barcelona oder der Allianz-Tower in Mailand.

Grosse Aufmerksamkeit erhielt Isozaki für seine aufblasbare Konzerthalle «Ark Nova» , die er nach dem Erdbeben in Japan 2011 mit Anish Kapoor entwarf.

Der Pritzker-Preis ist mit 100'000 Dollar dotiert.

Sendung: Radio SRF 2 Kultur, Kultur aktuell, 6.4.2019, 16:30 Uhr