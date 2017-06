14.06.2017 22:25

In diesem Sommer jagen sich die Kunsthighlights. Doch was macht gute Kunst aus? «Kulturplatz» beleuchtet den Zeitgeist an der renommierten Documenta, zeigt an der Art Basel, wie der schillernde Markt der Millionen funktioniert, und fragt an der Liste Basel, was es zum Erfolg braucht.