Der Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim 2026 geht an Künstler Fabrice Gygi, Kurator Hilar Stadler und Architektin Tilla Theus.

Das teilte das Bundesamt für Kultur (BAK) mit. Es ehrt die drei Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk.

Die Preisverleihung findet am 15. Juni in Basel statt.

Der Prix Meret Oppenheim zeichnet seit 2001 Persönlichkeiten aus, die in den Bereichen Kunst, Architektur, Kritik, Verlags- oder Ausstellungswesen tätig sind. Die Auszeichnungen sind mit je 40'000 Franken dotiert.

Schweizer Grand Prix Kunst

Der Prix Meret Oppenheim 2026 wird zusammen mit den Schweizer Kunstpreisen im Rahmen der Ausstellung «Swiss Art Awards» am 15. Juni in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider in Basel vergeben.

Die Preisträgerin und die Preisträger werden in einer Publikation mit aktuellen Interviews vorgestellt. Die Ausstellung «Swiss Art Awards» in der Messe Basel, Halle 1.1, wird am 15. Juni eröffnet und kann während der Art Basel vom 16. bis 21. Juni besucht werden.