- Der Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim 2026 geht an Künstler Fabrice Gygi, Kurator Hilar Stadler und Architektin Tilla Theus.
- Das teilte das Bundesamt für Kultur (BAK) mit. Es ehrt die drei Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk.
- Die Preisverleihung findet am 15. Juni in Basel statt.
Der Prix Meret Oppenheim zeichnet seit 2001 Persönlichkeiten aus, die in den Bereichen Kunst, Architektur, Kritik, Verlags- oder Ausstellungswesen tätig sind. Die Auszeichnungen sind mit je 40'000 Franken dotiert.
Schweizer Grand Prix Kunst
Der Prix Meret Oppenheim 2026 wird zusammen mit den Schweizer Kunstpreisen im Rahmen der Ausstellung «Swiss Art Awards» am 15. Juni in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider in Basel vergeben.
Die Preisträgerin und die Preisträger werden in einer Publikation mit aktuellen Interviews vorgestellt. Die Ausstellung «Swiss Art Awards» in der Messe Basel, Halle 1.1, wird am 15. Juni eröffnet und kann während der Art Basel vom 16. bis 21. Juni besucht werden.
Das sind die Ausgezeichneten
Fabrice Gygi
Fabrice Gygi hinterfragt mit seinem Schaffen die Mechanismen der Autorität: Seine Skulpturen und Performances schöpfen aus dem Vokabular von Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen: Panzersperren, Planen, Regale, Zelte, Sandsäcke.
Hilar Stadler
Der Kurator und Museumsleiter Hilar Stadler hat die Schweizer Museumspraktik nachhaltig erneuert. Seit 1996 leitet er das Museum im Bellpark in Kriens, das er zum zeitgenössischen Heimatmuseum gemacht hat, in dem lokale Geschichte, Fotografie, Architektur und aktuelle internationale Kunst auf einzigartige Weise in den Dialog treten.
Tilla Theus
Tilla Theus ist eine Pionierin der Schweizer Architektur und eine Schlüsselfigur der Schweizer Postmoderne. Sie hat die Architekturgeschichte des Landes mit ihrem einzigartigen Werk geprägt und ist die erste Architektin, die allein mit dem Schweizer Grand Prix Kunst ausgezeichnet wird.