Nahezu täglich erreichen uns Schreckensbilder vom Krieg: aus der Ukraine, aus Gaza. Doch das Nachrichtengeschäft ist kurzlebig, viele Menschen sind mit Bildern und Informationen übersättigt. Wie kann man als Fotografierende mit Bildern trotzdem noch Menschen erreichen und berühren?

Das treibt den Fotografen Dominic Nahr um. Er ist vielfach ausgezeichnet, kürzlich erst wurde er wieder zum «Swiss Press Photographer of the Year 2024» gekürt. Seine Fotografien und die vieler anderer sind jetzt in der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern zu sehen.

Legende: Eine Bilderschau als Gelegenheit zum Innezuhalten und Zurückblicken: das ist die Ausstellung «Swiss Press Photo» in der Nationalbibliothek in Bern. Schweizerische Nationalbibliothek NB / Simon Schmid

Dominic Nahr ist Zeuge von Geschichten, die einen nicht kaltlassen, wie das verheerende Erdbeben 2023 in Marokko: Menschen, die zwischen Schutt und Trümmern mit ihren blossen Händen nach Überlebenden graben – aus den Bildern spricht die pure Verzweiflung. Kurz nachdem am 8. September in Marokko die Erde gebebt hatte, war Dominic Nahr für die NZZ vor Ort und drückte auf den Auslöser.

1 / 3 Legende: Dominic Nahrs Fotoessay «Erdbeben in Marokko» Beim Berichten über die Geschehnisse sei es wichtig, einen Prozess und eine Geschichte zu begleiten und nicht nur in Einzelbildern zu denken, so Dominic Nahr. Er macht die Situationen greibar machen, indem er Menschen begleitet ... NZZ / Dominic Nahr 2 / 3 Legende: ... und ihre Geschichte erzählt. Das geht nur mit Respekt und Vertrauen zwischen den Betroffenen und dem Fotografen. NZZ / Dominic Nahr 3 / 3 Legende: So gelingt es, Facetten abzubilden – und neben Tod und Verzweiflung auch Hoffnung aufzuzeigen – wie im Bild zweier Neugeborener. NZZ / Dominic Nahr

Auch Vergessen ist wichtig

Die Ausstellung «Swiss Press Photo 2024» zeigt die besten und eindrücklichsten Pressefotografien des vergangenen Jahres.

Die Tagespresse ist schnelllebig und so ist die Schau eine Gelegenheit, innezuhalten und sich an einige Ereignisse aus dem letzten Jahr zu erinnern, die bereits wieder vergessen sind. Sogar Dominic Nahr vergisst, allerdings aus anderen Gründen.

«Wenn ich in einem Ort bin, bin ich fokussiert, auf das, was jetzt gerade passiert», sagt Nahr, «und dann muss ich es abschliessen, sonst sammelt es sich im Körper, im Kopf und im Herz, und irgendwann ist es zu viel.»

Fotojournalismus ist unersetzlich

Die Swiss Press Awards wurden in sechs Kategorien verliehen, Dominic Nahr wurde in den Kategorien «Porträt» und «Ausland» prämiert, ausserdem bekam er den Hauptpreis: Er ist der Swiss Press Photographer of the Year.

Mit 20’000 Franken dotiert, soll der Preis den Fotojournalismus unterstützen und fördern. Denn auch wenn nahezu jeder Mensch mittlerweile ein eigenes Smartphone besitzt und Nachrichten mitsamt Fotos in Sekundenschnelle um den Globus jagen, seien professionelle Fotografen immer noch unersetzlich, findet Nahr.

Es braucht immer noch, dass man mit Menschen redet.

Dank Smartphones mit Kamera haben wir heute weltweit Fotografierende und Citizen Journalists: «Das sehen wir in Gaza und überall auf der Welt, wenn etwas passiert – ist jemand da».

Dominic Nahr deutet auf ein Problem, das damit einhergeht: «Es ist schwer zu verifizieren, ob das Foto wirklich da fotografiert wurde oder ob gephotoshoppt wurde oder ob AI mitgespielt hat. Man muss aufpassen, was man sieht, anguckt und sich denkt ‹Das ist echt!› und es weiterschickt.»

Für Nahr ist der Award eine Bestätigung dafür, dass es gut recherchierten Fotojournalismus auch weiterhin braucht: «Es braucht immer noch eine Analyse, dass man mit Menschen redet und klassisch als Journalist arbeitet, um der Geschichte eine Vertiefung zu geben, was diese Social Media-Bilder nicht machen.»

Man muss aufpassen, was man sieht, anguckt und denkt.

Manchmal investiert Dominic Nahr Monate, um für seine Reportagen in Länder reisen zu können, die ausserhalb unserer tagtäglichen Wahrnehmung und Nachrichtenagenda liegen – Länder wie Jemen oder Libyen. Ihm ist wichtig, dass man auch diese Orte nicht vergisst.

Ausstellungsinformation Box aufklappen Box zuklappen Die Ausstellung «Swiss Press Photo 2024» ist noch bis Mitte Oktober in der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern zu sehen.

Am 19. September ist Dominic Nahr persönlich vor Ort und wird Einblick in seine Reportage-Reisen geben.