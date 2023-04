Die Gewinnerinnen und Gewinner des «Swiss Press Photo»-Wettbewerbs 2023 stehen fest. In den sechs Kategorien «Alltag», «Aktualität», «Porträt», «Ausland», «Sport» und «Schweizer Geschichten» wurden je drei Fotografinnen und Fotografen ausgezeichnet.

Kategorie «Porträt»

1 / 3 Legende: Gewinnerin Kategorie «Porträt» Karin Hofer: «Ich gehe völlig unvorbereitet in das Abenteuer Tod» Swiss Press Photo / Karin Hofer 2 / 3 Legende: 2. Preis Kategorie «Porträt» Flavia Leuenberger Ceppi: «La vita intrega» Swiss Press Photo / Flavia Leuenberger Cepp 3 / 3 Legende: 3. Preis Kategorie «Porträt» Joseph Khakshouri: «Ulrich Körner, neuer CEO der Credit Suisse» Swiss Press Photo / Joseph Khakshouri

Das Porträt von Karin Hofer (für die «Neue Zürcher Zeitung») über den 87-jährigen Schriftsteller Peter Bichsel macht das Rennen in der gleichnamigen Kategorie. Im Porträt fängt sie nicht nur den Schweizer Autor ein, sondern charakterisiert ihn auch mit Stillleben seines Arbeitszimmers.

Kategorie «Aktualität»

1 / 3 Legende: Gewinner Kategorie «Aktualität» Fabrice Coffrini: «Glaciers» Swiss Press Photo / Fabrice Coffrini 2 / 3 Legende: 2. Platz Kategorie «Aktualität» Olivier Vogelsang: «Grève pour l'avenir» Swiss Press Photo / Olivier Vogelsang 3 / 3 Legende: 3. Platz Kategorie «Aktualität» Peter Klaunzer: «Bundesratswahl» Swiss Press Photo / Peter Klaunzer

Gewinner der Fotokategorie «Aktualität» ist Fabrice Coffrini von der französischen Nachrichtenagentur AFP. Seine Bilder über die Gletscherschmelze in der Schweiz nahm der Westschweizer Fotograf im Rekordsommer 2022 auf.

Kategorie «Alltag»

1 / 3 Legende: Gewinnerin Kategorie «Alltag» Karine Bauzin: «Les cabanes de plage» Swiss Press Photo / Karine Bauzin 2 / 3 Legende: 2. Platz Kategorie «Alltag» Andreas Busslinger: «Fotoprojekt Vertikale Sicht – Ein Blick auf die Schweiz» Swiss Press Photo / Andreas Busslinger 3 / 3 Legende: 3. Platz Kategorie «Alltag» Urs Jaudas: «Krimi um Zürcher Waldkrippe» Swiss Presse Photo / Urs Jaudas

In der Kategorie «Alltag» gewinnt Karine Bauzin («Le Temps») den ersten Preis für ihre fotografische Beobachtung der Dolce Vita an einer Genfer Strandkabine. Das Rentner-Strandleben am Genève-Plage nahm sie für die Tagsezeitung «Le Temps» auf.

Kategorie «Schweizer Geschichten»

1 / 3 Legende: Gewinnerin Kategorie «Schweizer Geschichten» Eleni Kougionis: «Auf Streife mit den Abfalldetektiven» Swiss Press Photo / Eleni Kougionis 2 / 3 Legende: 2. Platz Kategorie «Schweizer Geschichten» Dom Smaz: «Helvética – Une histoire coloniale suisse au Brésil» Swiss Press Photo / Dom Smaz 3 / 3 Legende: 3. Platz Kategorie «Schweizer Geschichten» Klaus Petrus: «Der Unsichtbare» Swiss Press Photo / 3.Klaus Petrus. Der Uns

Eleni Kougionis von Swissinfo.ch heisst die Siegerin der Kategorie «Schweizer Geschichten». Sie wird für ihre Reportage über Abfalldetektive ausgezeichnet: Für das typisch schweizerische Thema folgte die Fotografin den Detektiven, die mit fast schon «forensischen» Methoden den Hausmüll inspizieren, um die Sünder der Sackgebühr zu entlarven.

Kategorie «Sport»

1 / 3 Legende: Gewinner Kategorie «Sport» Dominic Steinmann: «Die schrägste WM der Welt» Swiss Press Photo / Dominic Steinmann 2 / 3 Legende: 2. Platz Kategorie «Sport» Gabriel Monnet: «Tryptique aquatique» Swiss Press Photo / Gabriel Monnet 3 / 3 Legende: 3. Platz Kategorie «Sport» Pablo Nadir Yahnik Gianinazzi: «Discipline sportive» Swiss Press Photo / Pablo Nadir Yahnik Gianinazzi

In der Kategorie «Sport» wurde der 1988 geborene Fotograf Dominic Steinmann für seine Arbeit «Die schrägste WM der Geschichte» prämiert: Für seine Reportage im Magazin «Beobachter» nahm «Böschungsfussball» im Oberwallis.

Kategorie «Ausland»

1 / 3 Legende: Gewinner Kategorie «Ausland» Alex Kühni: «Ukraine Krieg» Swiss Press Photo / Alex Kühni 2 / 3 Legende: 2. Platz Kategorie «Ausland» Dominic Nahr: «Raketen im Garten, Gräber im Wald. In den Dörfern hinter Charkiw herrscht die Stunde null» Swiss Press Photo / Dominic Nahr 3 / 3 Legende: 3. Platz Kategorie «Ausland» Roland Schmid: «Tödlicher Nebel» Swiss Press Photo / Roland Schmid

Mit seinen Kriegsfotos aus der Ukraine setzt sich der freischaffende Pressefotograf Alex Kühni in der Kategorie «Ausland» durch. «Weil sie sprachlos machen, weil sie ungeheuerlich und mutig zugleich sind», schreibt die Präsidentin Albertine Bourget.

Audio «Ich habe kaum Schlimmeres gesehen, als in der Ukraine.» 27:11 min, aus Tagesgespräch vom 03.05.2022. Bild: Keystone-SDA abspielen. Laufzeit 27 Minuten 11 Sekunden.

Aus den sechs Siegerinnen und Siegern der jeweiligen Kategorien wird am 28. April in Bern der «Swiss Press Photographer of the Year» gekürt. Der Preis ist mit 25'000 Franken dotiert.