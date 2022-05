«Astor»

Der Meeresbiologe Tito Moccia vereint in diesem Werk Bilder- und Sachbuch. Mit Schwarz-Weiss-Zeichnungen und kurzen Texten vermittelt er unterhaltsam und ohne moralischen Zeigefinger Wissenswertes über die Bedeutung des Meeres.



«Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb»

Laura D’Arcangelo erzählt in hellen, warmen Farben die heitere Geschichte von Herrn Bert, der einfach von niemandem zur Kenntnis genommen wird. Eine sehr dynamische Erzählung, mit viel Liebe zum Detail in den Illustrationen.



«Moni heisst mein Pony. Spoken Word und Cartoons»

Eine Sammlung von 20 Kurzgeschichten, nahe an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Andrea Gerster und Lika Nüssli erzählen mit grosser Lust an der Sprache und frechen, knalligen Illustrationen.



«Le Voisin»

Die Geschichte einer nicht ganz so einfachen Nachbarschaft zwischen einem Nashorn und einer Elefantenfamilie. Walid Serageldines Bilder sind so präzise, dass sie ohne Text auskommen und die Aufmerksamkeit ganz auf die Figuren fokussieren.