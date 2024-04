Deborah Feldman (*1986) wuchs in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft im New Yorker Stadtteil Williamsburg auf. Das Lesen wurde für sie zum Sprungbrett in eine andere Welt. Heute lebt Feldman als Schriftstellerin in Berlin. Ihr autobiografisches Buch «Unorthodox» wurde zum internationalen Beststeller und als Mini-Serie von Netflix verfilmt. Ihr aktuelles Buch «Judenfetisch» beschäftigt sich damit, was Jüdischsein heute bedeutet.