Bücher aus dem Genre «New Adult» liegen im Trend, spalten aber auch die Geister: Während das junge Publikum begeistert nach den pastelligen Covern greift, ist der Literaturbetrieb kritisch. Das Genre sei kitschig und konservativ.

Doch solche Vorwürfe greifen meist zu kurz, denn «New Adult» ist ein reflektiertes Genre, das auf die Medienkompetenz der jungen Generation baut. Spielerisch wird mit Liebesmustern, sogenannten «Tropes», umgegangen. Auch gesellschaftliche Strukturen werden kritisiert, ohne gleich «schwere Kost» daraus zu machen. Das Genre ist vielseitig und zieht das junge Publikum in den Bann. Wer diese Lese-Euphorie unterstützen möchte, findet hier vier Buchtipps zu den beliebtesten Tropes.

1. Self-Love Romance: «Fleur de Lavande»

Legende: Loewe/SRF

Inmitten von blühenden Lavendelfeldern verbringen Viola und Lucas einen Sommer in der Provence. Viola ist Autorin, kämpft mit Selbstzweifeln, den ambivalenten Erwartungen an Frauen und ihrem Social-Media-Konsum. Lucas ist Profi-Sportler und hadert mit seinem Körper sowie der Sexualisierung im Internet, über die er sich als Mann doch eigentlich freuen sollte – zumindest nach dem vorherrschenden Männlichkeitsverständnis.

«Fleur de Lavande» ist eine Liebesgeschichte mit Tiefgang. Ein Roman, der auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam macht, ohne dass dabei die Romantik verloren geht. Auch zeigt das Buch mit einem Augenzwinkern, wie das Lesen unseren Alltag prägt.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Gabriella Santos de Lima: «Fleur de Lavande. Wie du liebst». Loewe, 2025. Ab 16 Jahren

Explizitheit: 3 von 5

Themen: Soziale Medien, New-Adult-Bücher, Einvernehmlichkeit, geschlechterspezifische Erwartungen, Leistungsdruck

Potenzielle Trigger: sexuelle Belästigung an einem Mann

2. Romantic Suspense: «Marigold Manor»

Legende: Cove/SRF

Auf dem elitären, luxuriösen Gestüt «Marigold Manor» trainiert die Spitze des Reitsports. Aber es ist auch der Ort, der Lolas Schwester das Leben gekostet hat. Lola will die Wahrheit über diesen Tod ans Licht bringen und begibt sich in ein Netz aus Lügen und gefährlichen Machtspielen. Und dann ist da noch Aiven, der gefeierte Dressurreiter. Aber Aiven ist nicht der strahlende Golden Boy, für den ihn alle halten.

Die Autorin Lara Holthaus spannt in «Marigold Manor» mühelos den Bogen zwischen Nervenkitzel, Romantik und Gesellschaftskritik. Sie macht darauf aufmerksam, wie fatal struktureller Machtmissbrauch sein kann.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Lara Holthaus «Marigold Manor 1. Hidden Lies». Cove, 2025. Ab 16 Jahren

Explizitheit: 4 von 5

Themen: Machtmissbrauch, #MeToo, Leistungsdruck

Potenzielle Trigger: sexueller und psychischer Machtmissbrauch, Beschreibung von Vergewaltigung, Erinnerung an Suizid eines Familienmitglieds

3. Cozy Romance: «Feels Like Butterflies»

Legende: Goldmann/SRF

Die warmen Wälder Tennessees, eine schnuckelige Schmetterlingsfarm und Glühwürmchen-Spektakel. All das kreiert ein wunderbares Wohlfühl-Setting für die Geschichte von Charlie und Nate: Charlie kehrt nach Hause zurück, um die Schmetterlingsfarm ihrer Familie zu unterstützen. Der vorbestrafte Nate soll auf ebendieser Farm eine zweite Chance erhalten. Obwohl Charlie und Nate unterschiedlicher nicht sein könnten, wagen beide einen Neuanfang.

Bei «Feels Like Butterflies» ist der Name Programm: Schmetterlinge im Bauch und herzerwärmende Momente – perfekt für die kalte Jahreszeit.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Ann-Kathrin Falkenberg: «Feels Like Butterflies». Goldmann, 2025. Ab 16 Jahren

Explizitheit: 2 von 5

Themen: Vorurteile überwinden, Naturverbundenheit, Familie

Potenzielle Trigger: keine

4. Romantasy: «To Tempt a God»

Legende: Fischer Sauerländer/SRF

In Silver City regieren die Götter, und die Menschen leben in ihrem Schatten, abhängig von göttlichen Lichtfunken. Aurora rebelliert gegen diese Strukturen. Als sie als Dienerin in die Götterhallen berufen wird, bietet sich ihr eine einzigartige Gelegenheit, den Göttern von innen heraus zu schaden. Doch auch Colden, Sohn des Göttervaters, versucht, die Götter zu stürzen.

Zwischen Kriegsplänen, Misstrauen und unausgesprochenen Gefühlen kreiert die Autorin Anna Benning in «To Tempt a God» eine fesselnde Welt, in der sich ein tragisches Liebespaar zurechtfinden muss. Denn obwohl Aurora und Colden dasselbe Ziel verfolgen, steht ihrer Anziehung so einiges im Weg.