Nando von Arb hat an der Hochschule Luzern Illustration und Fiction studiert. Momentan macht er den Master in Fine Arts in Ghent, Belgien.

Der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis, Link öffnet in einem neuen Fenster ist mit 10'000 Franken dotiert und wird getragen vom Schweizerischen Institut für Kinder und Jugendmedien, dem Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband und den Solothurner Literaturtagen, Link öffnet in einem neuen Fenster.