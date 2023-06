Aus dem sozialistischen Bulgarien auf die Bühne in Berlin

Ob Filme mit Til Schweiger, Tatort oder Theater – Samuel Finzi gehört zur obersten Riege der deutschen Schauspieler. Was die wenigsten wissen: Finzi wurde 1966 in Bulgarien geboren und wuchs dort auf, bis er mit 23 Jahren nach Berlin kam, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.

Diesen ersten zwei Jahrzehnten seines Lebens widmet der Schauspieler jetzt seinen «autobiographischen Roman» mit dem vielsagenden Titel «Samuels Buch».

Die Kunst im Sozialismus aufzuwachsen

Finzis Kindheit und Jugend in Bulgarien bewegt sich zwischen den Systemen: zwischen dem Sozialismus der Heimat und dem Kapitalismus der Welt drumherum. Zwischen der Bühne und dem Alltag, zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit, zwischen scheinbarer Anpassung und Freiheit.

Legende: Die besondere Beziehung zur Schauspielerei und zur Bühne wurde Finzi durch sein künstlerisches Elternhaus bereits in die Wiege gelegt. Imago Images/DRAMA-Berlin.de

Irgendwann habe Finzi den Mut gefasst, eine Situation in einem Land zu beschreiben, das nur wenigen bekannt ist. «Ich glaube, nur wenige kennen die Geschichte des Landes, wie sich der Sozialismus dort entwickelt hat und wie die Menschen damit zurechtgekommen sind», erzählt er im Gespräch.

Dieses Land auf dem Balkan bringt der Schauspieler den Lesenden auf sehr persönliche Art näher: Wie er in einem Künstler-Milieu mit jüdischen Wurzeln aufwächst, der Vater ein berühmter Schauspieler, die Mutter eine renommierte Pianistin, die Verwandtschaft, die in den Sommerferien oft zu Besuch kommt, weit über den Globus verstreut.

«Dies ist nicht mein Land»

Der junge Samuel wächst in diesem sehr kultivierten Elternhaus auf, geht mit der Enkelin des Staatschefs Todor Schiwkow in die Schule – bis die Mutter ihn in eine andere Schule schickt.

Legende: Eine besonders eindrucksvolle Szene aus «Samuels Buch» spielt auf der Adlerbrücke mitten in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Imago Images/Pond5

Schon früh weiss er: dies ist nicht mein Land. In seinem Buch schreibt er: «Egal wie, aber ich würde das Land, in das ich hineingeboren worden war, verlassen. Sobald ich auf eigenen Füssen stehen konnte, würde ich woanders leben. Irgendwo, wo es nicht so grau, hässlich und monoton war.»

Situation gekonnt inszeniert

Finzis Geschichten aus der Kindheit sind jedoch alles andere als grau oder monoton. Sie sind lebendig, amüsant, tiefgründig, schillernd und bewegend. Man spürt Finzis feines Gespür für Sprache, seinen Humor, seine Ernsthaftigkeit und Hartnäckigkeit bei allem, was er tut.

Legende: Kritikerliebling Samuel Finzi wurde unter anderem 2016 mit dem deutschen Schauspielerpreis ausgezeichnet (für seine Rolle in «Worst Case Scenario»). Imago Images/Vistapress

Verdichtet und bildhaft beschreibt er Szenen aus seinem Leben – und wenn sie nicht wahr sein sollten, sind sie perfekt erfunden. Immer schwingt ein doppelter Boden mit, wenn er die Lebensumstände in seiner Heimat beschreibt.

Auf Schneidersitz folgt Bruchlandung

In einem Absatz beschreibt Finzi, wie er seinen Freunden in Sofia ein Stück von der Leichtigkeit des Westens weitergeben wollte, den er gerade besucht hatte. Er kommt als erster zum vereinbarten Treffpunkt an der Adlerbrücke und setzt sich mit seinen neuen Adidas-Turnschuhen im Schneidersitz auf das Trottoir.

«Meine Freunde trudelten langsam ein und wollten wissen, was ich da unten mache. ‹Das machen wir so im Westen. Da kann man sich hinsetzen, wo man will. Kommt, setzt euch zu mir!› Plötzlich tauchten zwei Milizionäre auf. ‹Steht sofort auf! Gibt es keine Bank für euch? Wir haben welche bei uns auf der Wache! Wollt ihr sie ausprobieren?› Das war's. Bruchlandung.»

«Samuels Buch» erzählt vom Gehen und Bleiben, von Familie, Freundschaft und Freiheit. Der Roman des Schauspielers, der zum ersten Mal als Schriftsteller in Erscheinung tritt, hallt lange nach.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Samuel Finzi: «Samuels Buch. Ein autobiographischer Roman», 2023, Ullstein.