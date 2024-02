Sie haucht dem Epos neues Leben ein: Der Solothurner Literaturpreis geht an eine deutsche Autorin, die als Übersetzerin anfing.

«Anne Weber wird für ein schriftstellerisches Werk von formaler und thematischer Vielseitigkeit und Experimentierfreude ausgezeichnet, das vom Essay über den Roman bis zum Epos reicht», schreibt die Jury in einer Mitteilung von Donnerstag.

Der Solothurner Literaturpreis Box aufklappen Box zuklappen Seit 1991 würdigt der Solothurner Literaturpreis das Gesamtwerk von deutschschreibenden Autorinnen und Autoren. Wer die Preissumme von CHF 15'000 erhält, entscheidet eine unabhängige Jury. Der Träger des Preises ist der Verein «Solothurner Literaturtage». Für den Solothurner Literaturpreis 2024 stand das fünfköpfige Gremium unter dem Vorsitz der SRF-Redaktorin Franziska Hirsbrunner.

Ob historischer Stoff, politisches Verhängnis oder gescheiterte Liebesgeschichte: Weber stelle sich mit jedem Buch einer neuen Herausforderung.

Ein Heldinnenepos

In ihrem neusten Buch «Annette – ein Heldinnenepos» (2020) hat sie die Form des Epos neu erfunden, einer Frau gewidmet und so das Heldinnenepos geschaffen. Weber hat die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir in ungereimten Versen verfasst.

Bereits der Titel verweist auf die Form des Epos. Das ist in der modernen Literatur ungewöhnlich, in der Antike war es ausschliesslich Göttern und Helden vorbehalten. Für ihr Heldinnenepos erhielt sie 2020 den Deutschen Buchpreis.

Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehört auch der Preis der Leipziger Buchmesse. Weber gewann ihn für ihre Übersetzung von Cécile Wajsbrots «Nevermore». Vor wenigen Tagen wurde zudem bekannt, dass sie 2024 auch den Annette-Droste-von Hülshoff-Preis erhält.