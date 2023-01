Legende: Sylvia Vardell, Professorin für Kinder- und Jugendliteratur. Sylvia Vardell

Sylvia Vardell ist Professorin für Kinder- und Jugendliteratur an der Frauen-Universität von Texas in Denton. Sie präsidiert das International Board on Books for Young People, kurz IBBY, das den renommierten Hans-Christian-Andersen-Preis vergibt.