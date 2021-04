Inhalt

Leipziger Buchpreis - Christian Kracht nominiert neben vier Autorinnen

Die Auswahl für den Preis der Leipziger Buchmesse ist in diesem Jahr so weiblich wie nie. In der Kategorie Belletristik setzte die Jury vier Frauen auf die fünf Plätze umfassende Nominierten-Liste. Als einziger Mann schafft es der Schweizer Autor Christian Kracht auf die Liste.