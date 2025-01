In der Konkreten Poesie dient die Sprache nicht primär Beschreibung einer Sache oder eines Gefühls. Sondern sie wird selbst zum Thema. So besteht Eugen Gomringers berühmtestes Gedicht «schweigen» einzig aus 14 identischen Exemplaren des Wortes «schweigen». Sie sind auf dem Papier so angeordnet, dass in der Mitte ein weisses Loch entsteht.