Die Sicherheitsexpertin Névine Schepers arbeitet am Center for Security Studies der ETH Zürich. Zu ihren Forschungsgebieten gehören nukleare Rüstung, Abrüstung und Abschreckung.

SRF: Wie gross war die Gefahr eines Atomkriegs tatsächlich aufgrund des Fehlalarms von 1983?

Névine Schepers: Die Gefahr war gross. Die Atomwaffen waren innerhalb von Minuten startbereit. Aufgrund der hohen Spannungen rechneten die Verantwortlichen damit, dass jederzeit ein Angriff erfolgen könnte. Die nukleare Reaktion blieb nur dank Stanislaw Petrow aus. Er hinterfragte kritisch den Kontext des vermeintlichen Angriffs und die Daten, die das System lieferte. Er entschied, sich nicht an das vorgegebene Prozedere zu halten.

Führte der Vorfall damals zu Veränderungen bei den Atommächten?

Der Vorfall blieb bis in die 1990er-Jahre geheim. Nur die sowjetische Führung wusste davon. Dass sie sofortige Änderungen an den Kommando- und Kontrollstrukturen vorgenommen hätte, ist nicht bekannt. Sie investierte weiterhin in die Frühwarninfrastruktur.

Wäre eine solche Situation heute noch möglich?

Bis zu einem gewissen Grad, ja. Das strategische Umfeld ist extrem angespannt und Atommächte haben zunehmend Elemente der KI in Frühwarnsysteme zur Erkennung und Datenverarbeitung integriert. Diese Systeme haben sich seit den 1980er-Jahren zwar verbessert, haben aber noch immer ihre Limitierungen. Auch bleiben die Zeitfenster für nukleare Entscheidungen extrem kurz. Der Druck au die Führungskräfte ist noch immer enorm hoch.

Welche Rolle spielen Menschen – und nicht Computersysteme – in den Plänen der Atommächte, auf einen Erstschlag mit einem Gegenschlag zu reagieren?

Es gibt zwar Unterschiede zwischen den einzelnen Atomwaffenstaaten. Generell sind jedoch Menschen an verschiedenen Stellen in die nuklearen Entscheidungsprozesse integriert. Und am Ende sind es die Staatsoberhäupter, welche die Starts genehmigen. Allerdings gibt es Bestrebungen, die KI besser zu nutzen, um nukleare Entscheidungen zu unterstützen. Man geht davon aus, dass nur Russland mit dem System «Perimeter» ein automatisiertes nukleares Antwortsystem unterhält, falls die russische Führung in einem Erstschlag ausgeschaltet würde.

Das Gespräch führte Felix Münger.