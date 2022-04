An den Rändern der EU tobt seit Jahren ein Krieg. Die EU selbst ruiniert sich in weltweiten Handelsstreitigkeiten. Und Slowenien schlittert im Verlauf von Wahlen in einen Bürgerkrieg.



Mittendrin eine junge slowenische Schriftstellerin, die in ihrem Tagebuch die Fragilität von Frieden und die Hilflosigkeit angesichts der Gewalt spiegelt.



«Neverend» ist eine Dystopie, die die Realität nur leicht verzerrt. Dadurch rückt der Krieg als ein Geschehen nahe, das sich immer und überall ereignen kann.