Mit der diesjährigen Shortlist beweist die Jury ein Händchen für Gesellschaftsthemen der Stunde. Unter den fünf Nominierten ist auch das «Blutbuch» von Kim de l'Horizon. Das Erstlingswerk hat inzwischen den Deutschen Buchpreis erhalten.

Aus über 80 Titeln hat die Jury folgende fünf Bücher ausgewählt:

1: «Dürrst» von Simon Froehling

Das Leben von «Dürrst» wird durch seine bipolare Störung bestimmt. Im Roman erzählt Simon Froehling tabulos von der Suche nach Liebesglück und etwas Normalität zwischen Manie und Depression.

Audio «Dürrst» von Simon Froehling erzählt vom Suchen und Finden 25:46 min, aus BuchZeichen vom 13.09.2022. abspielen. Laufzeit 25 Minuten 46 Sekunden.

Dürrsts unbarmherzige Selbstfindung führt ihn nach Athen, Kairo, Edinburgh, Berlin und Zürich.

2: «Pommfritz aus der Hölle» von Lioba Happel

Der Muttermörder Pommfritz berichtet aus der Hölle seines Lebens. Er sehnt sich sein Leben lang nach Liebe und schreibt dem Vater, der nie da war, aus dem Gefängnis 23 Briefe. Lioba Happels Geschichte ist die Story eines Antihelden, eines bedauernswerten Ungeheuers, für das es in der Welt keinen Platz gibt.

Audio Das Monster bin ich: Lioba Happels Antiheld 03:07 min, aus Kultur-Aktualität vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 7 Sekunden.

3: «Blutbuch» von Kim de l’Horizon

Kim de l'Horizons Debütroman ist Autofiktion, die es in sich hat: Ausgehend von einem Brief an die «Grossmeer» (Grossmutter) entspinnt Kim de l’Horizon ein hochkomplexes Geflecht.

Das Buch, das bereits den Deutschen Buchpreis 2022 gewann, ist eine Suche nach den eigenen Wurzeln: eine Studie darüber, was es heisst, als non-binäre, queere Person zu leben. Und eine belesene Reflexion übers Schreiben.

4: «Der rote Diamant» von Thomas Hürlimann

Der elfjährige Arthur Goldau wird in den 1960er-Jahren in ein Klosterinternat abgeliefert. In den bedrückenden Mauern begibt er sich auf die Suche nach einem Diamanten aus dem Schatz der Habsburger.

Audio Eine Jugend im Kloster-Internat: Thomas Hürlimanns neuer Roman 28:44 min, aus Literaturclub: Zwei mit Buch vom 09.09.2022. abspielen. Laufzeit 28 Minuten 44 Sekunden.

Die Erinnerungen von Thomas Hürlimann an seine Kindheit in der Stiftschule Einsiedeln prägen die Geschichte, die weit mehr ist als ein Abenteuerroman.

5: «Steine zählen» von Thomas Röthlisberger

Thomas Röthlisberger erzählt die Geschichte der Familie Nieminen, die auf einem abgelegenen Bauernhof in Südfinnland lebt. Märta hält es nicht mehr aus bei ihrem gewaltsamen Mann Matti. Olli, der Sohn der Nieminens, kreuzt nur dann auf, wenn er wieder in Geldnöten steckt.

Audio Thomas Röthlisberger über böse Erinnerungen und Geschichten 03:36 min, aus Kultur-Aktualität vom 16.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden.

Als auf dem Hof des alten Nieminens ein Schuss fällt, taucht der lokale Polizeibeamte Henrik in böse Erinnerungen und alte Geschichten ein.

Wer wird Publikumsfavorit?

Wer den Preis bekommt, bestimmt die Jury am Sonntag, 20. November 2022 im Rahmen des internationalen Literaturfestivals BuchBasel. Radio SRF 2 Kultur berichtet ab 11 Uhr in einer Live-Sondersendung vom Buchpreis.

Welches Buch ist Ihr persönlicher Favorit? Hier können Sie schon jetzt Ihre Stimme abgeben:

Voting zum Schweizer Buchpreis 2022 Wer soll den Preis bekommen? Simon Froehling: «Dürrst» Simon Froehling: «Dürrst» % Lioba Happel: «Pommfritz aus der Hölle» Lioba Happel: «Pommfritz aus der Hölle» % Kim de l’Horizon: «Blutbuch» Kim de l’Horizon: «Blutbuch» % Thomas Hürlimann: «Der rote Diamant» Thomas Hürlimann: «Der rote Diamant» % Thomas Röthlisberger: «Steine zählen» Thomas Röthlisberger: «Steine zählen» % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Der Schweizer Buchpreis ist mit insgesamt 42'000 Franken dotiert. Der Preisträger erhält 30'000 Franken, die vier anderen Finalisten je 3000 Franken.