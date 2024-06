Zuerst ist da natürlich die Frage nach dem Namen. Die Frage aller Journalistinnen und Journalisten, die die Autorin zum Gespräch treffen: Warum «Toxische Pommes»? Und wie kommt man auf sowas?

In anderen Artikeln heisst es, die Autorin esse gerne Pommes und habe eine toxische Beziehung hinter sich. Vielleicht stimmt es. Vielleicht auch nicht. Im Gespräch bestätigt sie das jedenfalls nicht. «Toxische Pommes» sagt, es sei ihr nichts anderes eingefallen, als sie einen Namen für ihre Instagram-Videos brauchte.

«Toxische Pommes» erzählt in ihrem autofiktionalen Text die Geschichte einer jugoslawischen Familie, die vor dem Bürgerkrieg nach Österreich flieht. Nach Wiener Neustadt, weil die Familie glaubt, es handle sich dabei um ein noch schöneres Wien.