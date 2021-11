In wenigen Tagen wird der Schweizer Buchpreis verliehen. Im Concours stehen noch vier Bücher. Wir haben sie einem Crashtest unterzogen.

Wie steht es um das Ansehen des Schweizer Buchpreises, wenn nicht einmal alle Nominierten stolz sind, auf der Shortlist zu stehen? Bekanntlich hat sich Christian Kracht dankend zurückgezogen. Was taugen die verbliebenen vier Titel? Ein Crashtest:

Martina Clavadetscher: «Die Erfindung des Ungehorsams»

Martina Clavadetschers zweiter Roman ist besonders dann lebendig, wenn er von Sexpuppen handelt. Das ist nicht als abschätziges Macho-Urteil gemeint. Aber sobald die Autorin von der einsamen Ling erzählt, wie sie in einer chinesischen Fabrik weibliche Menschmaschinen optimiert, kommt Leben in den Roman, der uns zu Gedanken über künstliche Intelligenz und allgemein über die Nähe von Menschlichem und Künstlichem animiert. Leider hat der Roman aber auch ganze Erzählstränge, bei denen Herz und Hirn wie bei einem Roboter kalt bleiben.

Audio «Die Erfindung des Ungehorsams» von Martina Clavadetscher 55:04 min, aus 52 beste Bücher vom 07.02.2021. abspielen. Laufzeit 55:04 Minuten.

Michael Hugentobler: «Feuerland»

Michael Hugentobler ist der geborene Fabulierer unter den Nominierten. Wir folgen ihm blind bis nach Patagonien, wo sein Roman «Feuerland» zu einem grossen Teil spielt. Bis irgendwann doch die «Warum soll ich das lesen?»-Sirene losgeht. Wir fragen uns, was dieser Roman über ein Wörterbuch, das die Sprache und Kultur eines längst ausgestorbenen patagonischen Volkes namens Yamana konserviert, mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Trotz der grossen erzählerischen Begabung Hugentoblers vermissen wir eine schlüssige Antwort auf diese Frage, obwohl wir seinen Roman dann doch zu Ende lesen.

Live-Sondersendung Schweizer Buchpreis Box aufklappen Box zuklappen Radio SRF 2 Kultur sendet live vom Literaturfestival «BuchBasel», wo der Preis vergeben wird: 7.11.2021, 12:00 Uhr

Veronika Sutter: «Grösser als du»

Nur die Buchpreis-Jury weiss, was Veronika Sutters Debütbuch in der Shortlist verloren hat. Der Literaturbegriff wird bei ihren sprachlich völlig ambitionslosen Geschichten über Gewalt, Gleichstellung und Emanzipationsbewegungen arg strapaziert. Da stimmen nur das Anliegen und die Gesinnung, aber nicht die literarische Qualität. Um nur einen Satz zu zitieren: «Ich streifte mir das Nachthemd über, griff zur Zahnseide und reinigte gewissenhaft meine Zahnzwischenräume.» Und schon winkt der Schweizer Buchpreis!

Audio Veronika Sutter erzählt in «Grösser als du» Geschichten von Gewalt 03:12 min, aus Kultur-Aktualität vom 20.10.2021. abspielen. Laufzeit 03:12 Minuten.

Thomas Duarte: «Was der Fall ist»

Thomas Duarte stellt uns charmant und keinesfalls humorfrei den bürokratischen Mikrokosmos eines kuriosen Hilfswerks vor, das in aller Welt Geld ausschüttet für Gesuche, nur weil sie erzählerisch überzeugend formuliert sind. Diesen Einfall kann man toll finden wie viele andere Einfälle in dem Buch auch. Insgesamt ist Duartes Debüt aber ein etwas zu gesuchtes Spiel mit grossen literarischen Bauklötzen. Denn unentwegt erinnern einen die Erzählstrukturen an Robert Walser, Franz Kafka oder Max Frisch, um nur diese drei zu nennen.

Audio Julian Schütt über Duartes Debüt-Roman 04:37 min, aus Kultur-Aktualität vom 03.11.2021. abspielen. Laufzeit 04:37 Minuten.

Voting zum Schweizer Buchpreis 2021 Wer soll den Preis bekommen? Martina Clavadetscher: «Die Erfindung des Ungehorsams» Martina Clavadetscher: «Die Erfindung des Ungehorsams» % Michael Hugentobler: «Feuerland» Michael Hugentobler: «Feuerland» % Thomas Duarte: «Was der Fall ist» Thomas Duarte: «Was der Fall ist» % Veronika Sutter: «Grösser als du» Veronika Sutter: «Grösser als du» % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Verleihung im Theater Basel

Die Verleihung des Schweizer Buchpreis 2021 findet am Sonntag 7. November im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel im Theater Basel statt.

Die Auszeichnung ist mit insgesamt 42‘000 Franken dotiert. Der Preisträger oder die Preisträgerin erhält 30‘000 Franken, die anderen Finalistinnen jeweils 3‘000 Franken.