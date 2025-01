Ruth-Maria Thomas ist Jahrgang 1993 und stammt aus der ostdeutschen Stadt Cottbus. Bevor sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studierte, war sie als Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe tätig. Thomas ist Mitgründerin des erotischen Literaturmagazins «Hot Topic!». 2024 erschien ihr Debütroman «Die schönste Version». Er war unter anderem für den Deutschen Buchpreis nominiert.