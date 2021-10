Geboren 1987 in Schaffhausen. Lara Stoll ist Europameisterin im Poetry Slam und gewann 2021 den Salzburger Stier. Sie studierte Film an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit 2013 produziert sie mit dem Kollektiv «Bild mit Ton» experimentelle Sendeinhalte und Filme. Stoll ist ausserdem in diverse Musikprojekte involviert. Aus der Punkband «Pfffff» entwickelte sich das Synth-Pop-Wave Projekt «Stefanie Stauffacher». Lara Stoll lebt und arbeitet in Zürich.