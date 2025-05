Dieses Wochenende finden in Solothurn die Literaturtage statt. Vier Empfehlungen aus der Literaturredaktion für einen gelungenen Besuch.

Neues von Meral Kureyshi

Gleich mit ihrem ersten Roman «Elefanten im Garten» schaffte es Meral Kureyshi 2015 auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises. Seither steht die Bernerin als aussichtsreiche Stimme der Schweizer Literatur hoch im Kurs.

Legende: Eine zusammengewürfelte Familie, in der die Frauen das Sagen haben: Mit realistischem Blick und poetischer Sprache entfaltet Meral Kureyshi in ihrem Roman «Im Meer waren wir nie» ein Panoptikum der Familie in der heutigen Zeit. Keystone/Ennio Leanza

Diesen Frühling ist ihr lange erwarteter, dritter Roman erschienen. In «Im Meer waren wir nie» zieht die Ich-Erzählerin mit ihrer besten Freundin deren Sohn auf. Gleichzeitig kümmert sie sich um Lili, die ins Altersheim gezogen ist. In einzelnen Szenen erzählt Kureyshi aus dem Alltag ihrer Protagonistin, von Beziehungen, die sich verändern und nicht so recht in Schemata passen wollen, vom Altern – und von Abschieden.

In Solothurn bieten sich gute Gelegenheiten, die Autorin live mit ihrem Roman zu erleben.

Meral Kureyshi an den Solothurner Literaturtagen Box aufklappen Box zuklappen Lesung und Gespräch: Samstag, 31.5.2025, 14:00 Uhr, Konzertsaal.

Kurzlesung: Sonntag, 1.6.2025, 12:00 Uhr, Freiluftbühne St. Ursen-Kathedrale.

Entdeckung aus Belarus: Volha Hapeyeva

Volha Hapeyevas erster Roman «Camel Travel» erzählte eindrücklich und fantasievoll von ihrer eigenen Kindheit in Minsk, die von (post-)sowjetischen Ungereimtheiten geprägt war. Die belarussische Autorin lebt seit Jahren im Exil, wo sie Lyrik, Essays und Prosa schreibt.

Legende: Warum fehlt es so vielen Menschen an Empathie? Diese Frage setzt die heute im Exil lebende Autorin und Lyrikerin Volha Hapeyeva mit poetischer Präzision ins Zentrum ihres geheimnisvollen Romans «Samota». Harald Krichel/Wikimedia Commons

Ihr neuer Roman «Samota» (belarussisch für «Einsamkeit») hat mehrere Erzählstränge, die sich alle um Fragen der menschlichen Empathiefähigkeit drehen. Laut Verlag ist es ein «geheimnisvolles, verspieltes Buch mit Noir-Elementen und magischem Realismus». Nur schon wegen des poetischen Talents dieser Autorin ist es bestimmt eine Entdeckung wert.

Volha Hapeyeva an den Solothurner Literaturtagen Box aufklappen Box zuklappen Lesung und Gespräch zu «Samota»: Samstag, 31.5.2025, 11:30 Uhr, Kino Palace.

Gegen das Verstummen

Literatur ist immer auch ein Spiegel der Gegenwart. Das heisst, auch sie muss sich unangenehmen, aber drängenden Fragen der Zeit stellen – sei das in Bezug auf Kriegserfahrungen, auf Machtmissbrauch oder auch auf sexualisierte Gewalt und die Mechanismen dahinter. Die Grundfragen, die eine ganze Reihe von Gästen der diesjährigen Literaturtage umtreiben, lauten: «Wie darüber sprechen» oder «Wie darüber schreiben».

Legende: Lizzie Doron hat ihr Leben lang gekämpft – dann kam der 7. Oktober 2023. In einer Zeit fehlender Antworten liefert uns Lizzie Doron ein bewegendes Zeugnis einer traumatisierten Gesellschaft. imago images/imagebroker

Die israelische Autorin Lizzie Doron gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen zum Nahostkonflikt. Ein Leben lang hat sie sich eingesetzt für eine Heimat ohne Verfolgung, Frieden mit den palästinensischen Nachbarn, Freiheit und Demokratie.

Seit dem 7. Oktober 2023 fühlt sie sich als «Feindin im eigenen Land». In ihrem neuen Buch «Wir spielen Alltag» schreibt sie über den Verlust ihres Alltags und das nagende Fehlen echter Perspektiven. Am Samstag diskutiert sie mit weiteren Autorinnen die Möglichkeiten literarischer Zeugenschaft inmitten von Gewalt.

Veranstaltungshinweise Box aufklappen Box zuklappen Gegen das Verstummen. Schreiben im Krieg. Podium mit Lizzie Doron, Yevgenia Belorusets und Miriam Japp. Samstag, 31.5.2025, 20:30 Uhr, Konzertsaal.

Podium mit Lizzie Doron, Yevgenia Belorusets und Miriam Japp. Samstag, 31.5.2025, 20:30 Uhr, Konzertsaal. Politische Körper. Podium mit Kay Matter, Marina Skalova und Anja Buntschu. Freitag, 30.5.2025, 14:30 Uhr, Theatersaal.

Podium mit Kay Matter, Marina Skalova und Anja Buntschu. Freitag, 30.5.2025, 14:30 Uhr, Theatersaal. Ist das normal oder schon toxisch? Männergewalt an Frauen. Podium mit Miriam Suter, Ruth-Maria Thomas und Natalia Widla. Samstag, 31.5.2025, 13:00 Uhr, Theatersaal.

Im Gedenken an Peter Bichsel

Nicht nur als bedeutender und vielfach ausgezeichneter Autor wird Peter Bichsel der Schweizer Literaturszene fehlen, sondern auch als zuverlässiger Dauerbesucher der Solothurner Literaturtage: Irgendwo fand man ihn während des Festivals immer in der Altstadt, meist mit einem Glas Rotwein in der Hand. Ausserdem spielte er traditionell am Festivalsamstag beim Fussballspiel der Literatur-Nati gegen den Lokalverein «Raketen Solothurn» den Anstoss.

Legende: Der Solothurner Schriftsteller Peter Bichsel gehörte zu den wichtigsten Autoren der Schweiz. Am 15. März ist das Gründungsmitglied der Literaturtage verstorben. Das Festival erweist dem Grossmeister der kleinen Erzählung die Reverenz. SRF/Matthias Willi

Im März ist Peter Bichsel verstorben. Am Festival wird er trotzdem präsent sein, und zwar im Rahmen verschiedener Veranstaltungen zu seinen Ehren: Im «Büro Bichsel» an der Schaalgasse kann sich das Publikum auf vielfältige Weise selbst mit dem Autor auseinandersetzen, und am Sonntag erinnern sich mehrere Autorinnen und Autoren gemeinsam an Peter Bichsel.

Passend zum Thema Solothurner Literaturtage 2025 SRF an den Solothurner Literaturtagen: Programmübersicht

Veranstaltungshinweise Box aufklappen Box zuklappen Büro Bichsel , Schaalgasse 4. Die Ausstellung ist geöffnet von 10:00–19:00 Uhr (Freitag, Samstag) und von 10:00–17:00 Uhr (Sonntag).

, Schaalgasse 4. Die Ausstellung ist geöffnet von 10:00–19:00 Uhr (Freitag, Samstag) und von 10:00–17:00 Uhr (Sonntag). Peter Bichsel: In memoriam (mit Guy Krneta, Kay Matter, Peter Stamm, Daniel Woodtli): Sonntag, 1.6.2025, 13:00 Uhr, Theatersaal.