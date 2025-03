Legende: SRF/Bruno von Däniken

In Solothurn wird weiter an Peter Bichsel erinnert werden. Denn seit letztem Jahr gibt es das Projekt «Büro Bichsel». Zu seinem 90. Geburtstag, der kurz bevorstand, sollte in dieser Woche ein weiterer Teil eröffnet werden.

«Büro Bichsel» besteht aus verschiedenen Aspekten: einer mobilen Ausstellung, einer Webseite und einem Lese- und Begegnungsraum in der Altstadt von Solothurn.

Dazu erscheinen in den nächsten Tagen zwei neue Bücher rund um das Werk von Peter Bichsel. Zum einen ist dies eine erweiterte Neuausgabe von «Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen.» Diese Auflage versammelt verschiedene Geschichten von Peter Bichsel, zum Teil sind sie noch unveröffentlicht.

Zum anderen hat das Schweizerische Jugendschriftwerk acht Geschichten für die Schule zusammengestellt. Hinter dem Projekt steht unter anderem Schriftsteller Franco Supino.