Die Schweizerin Nora Osagiobare hat einen bitterbösen Roman geschrieben – und es damit auf Platz 1 der SRF-Bestenliste geschafft. Hier die im Mai von der Jury gekürten Lese-Highlights im Countdown.

5. Joël Dicker: «Ein ungezähmtes Tier» (19 Punkte)

Legende: Joël Dicker: «Ein ungezähmtes Tier». Aus dem Französischen von Michaela Messner und Amelie Thoma. 432 Seiten. Piper Verlag, 2025. Piper/SRF

Der Genfer Joël Dicker erzählt in «Ein ungezähmtes Tier» eine trickreiche Meisterdieb-Geschichte. Das perfekte Paar Sophie und Arpad lebt in der Nähe von Genf. Doch dann wird ihre Idylle durch Intrigen, Geheimnisse und einen raffinierten Juwelenraub gestört. Ein befreundeter Nachbar ist von Sophie besessen, während Arpad in undurchsichtige Machenschaften verwickelt zu sein scheint. Ein Krimi mit überraschenden Wendungen, der bis zum Schluss fesselt.

Joël Dicker spielt mit glänzenden Oberflächen, hinter denen überraschend Abgründiges steckt.

4. Meral Kureyshi: «Im Meer waren wir nie» (21 Punkte)

Legende: Meral Kureyshi: «Im Meer waren wir nie». 213 Seiten. Limmat Verlag, 2025. Limmat Verlag/SRF

Meral Kureyshis Ich-Erzählerin zieht mit ihrer besten Freundin aus der Schulzeit deren Sohn auf. Gleichzeitig kümmert sie sich um Lili, die ins Altersheim gezogen ist. Sie leisten Care-Arbeit – und doch ist so etwas wie Nähe zwischen den beiden. In einzelnen Szenen erzählt die Schweizer Autorin aus dem Alltag ihrer Protagonistin, von Beziehungen, die sich verändern und nicht so recht in Schemata passen wollen, vom Altern – und von Abschieden.

Meral Kureyshi hat einen poetischen Roman über weibliche Freundschaft geschrieben voller lakonischer Sätze, die man sich am liebsten auf den Unterarm tätowieren lassen möchte.

3. Chimamanda Ngozi Adichie: «Dream Count» (26 Punkte)

Legende: Chimamanda Ngozi Adichie: «Dream Count». Aus dem Englischen von Jan Schönherr und Asal Dardan. 528 Seiten. S. Fischer Verlag, 2025. S. Fischer/SRF

In «Dream Count» von Chimamanda Ngozi Adichie werden die Leben von vier Frauen beleuchtet: Chiamaka, eine nigerianische Reiseautorin in den USA, ihre beste Freundin Zikora, eine Anwältin, die mit Herzschmerz kämpft, Omelogor, eine Finanzexpertin in Nigeria, und Kadiatou, eine Hausangestellte in den USA. Ihre Geschichten sind durch Liebe, Sehnsucht und der Suche nach Glück verbunden.

In ‹Dream Count› verdichtet Adichie feministische Haltung und literarische Intensität zu einem Text, der nachhallt. Ein Pageturner, der zum Nachdenken anregt - poetisch und voller Sogkraft!

2. Kristine Bilkau: «Halbinsel» (29 Punkte)

Legende: Kristine Bilkau: «Halbinsel». 224 Seiten. Luchterhand Verlag, 2025. Luchterhand Verlag/SRF

Kristine Bilkaus neuer Roman «Halbinsel» (Preis der Leipziger Buchmesse 2025) erzählt von einer Mutter-Tochter-Beziehung auf dem Prüfstand. Die Tochter, Umweltmanagerin, bricht während eines Vortrags zusammen, kappt alle Verbindungen zu ihrem bisherigen Leben und zieht zurück zur Mutter ans nordfriesische Wattenmeer. Was nicht weiter spektakulär klingt, entwickelt sich zu einem intensiven Nachdenken über drängende politische, gesellschaftliche, ökologische und auch persönliche Fragen.

Ein stiller Roman, der beharrlich und klug den grossen Fragen des Lebens nachgeht.

1. Nora Osagiobare: «Daily Soap» (40 Punkte)

Legende: Nora Osagiobare: «Daily Soap». 288 Seiten. Kein & Aber Verlag, 2025. Kein&Aber/SRF

«Daily Soap» ist als Seifenoper konzipiert und nimmt das Genre gleichzeitig auf die Schippe. Es geht um Reiche und Arme, Schwarze und Weisse. Und vor allem um Rassismus in der Schweiz. Das Buch hat mehrere Handlungsstränge. Einer davon: Das Zürcher Familienunternehmen Banal & Bodeca ist einem Shitstorm ausgesetzt. Um den Vorwurf des Rassismus zu entkräften, möchte es eine Reality-Show mit Schwarzen Darstellern produzieren lassen.

‹Daily Soap› ist ein literarisches Feuerwerk. Dieser starke Debütroman brachte mich gleichzeitig zum Lachen und zum Nachdenken – pure Sprachkunst!

Zur aktuellen Auswahl Box aufklappen Box zuklappen An der Erstellung der Bestenliste für April 2025 waren 30 Jurymitglieder beteiligt, die insgesamt 456 Punkte vergeben haben.

So entsteht die SRF-Bestenliste Box aufklappen Box zuklappen Die SRF-Bestenliste wird jeden Monat von einer Fachjury bestimmt. Zur Jury gehören 50 Buchkritikerinnen, Bibliothekare, Buchhändlerinnen, Literaturwissenschaftler und Vertreterinnen von literarischen Institutionen. Jedes Jurymitglied darf jeweils bis zu vier Titel, deren Veröffentlichung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, für die SRF-Bestenliste nominieren. Die Punktewertung funktioniert wie folgt: 1. Platz: 7 Punkte

2. Platz: 5 Punkte

3. Platz: 3 Punkte

4. Platz: 1 Punkt Die vergebenen Punkte werden addiert und ergeben die jeweilige Reihung. Jedem Jurymitglied steht es frei, weniger (oder auch gar keinen) Titel zu nominieren. Sobald ein Titel drei Mal auf der SRF-Bestenliste vorgekommen ist, wird er gesperrt, um einen gewissen Titelumlauf zu gewährleisten. Im Sinne einer grösstmöglichen Transparenz, Objektivität und Unparteilichkeit im Abstimmungsverfahren dürfen keine Bücher nominiert werden, deren Autor:in Mitglied der Jury ist. Die Jurymitglieder von A bis Z