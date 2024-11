Martin R. Dean konnte seinen Spitzenplatz auf der SRF-Bestenliste verteidigen. Auch Zora del Buono hat es nochmals ins Ranking geschafft. Neu hinzugekommen sind die Romane von Behzad Karim Khani, Vincenzo Todisco und Daniela Krien. Das sind die November-Highlights unserer Jury im Countdown.

5. Zora del Buono: «Seinetwegen» (20 Punkte)

Legende: Zora del Buono: «Seinetwegen». C.H. Beck, 2024. C.H. Beck

Zora del Buono war gerade einmal acht Monate alt, als ihr Vater bei einem Autounfall in der Ostschweiz ums Leben kam. Der tote Vater – er wurde zur Leerstelle in del Buonos Leben. Sie wuchs allein bei ihrer Mutter auf. Über den Unfall geredet wurde nie. Jetzt, mit Anfang 60, überkam del Buono das Bedürfnis, den Verursacher zu finden, der damals mit viel zu hoher Geschwindigkeit auf der Landstrasse unterwegs gewesen war. Wie hat er all die Jahre gelebt, mit seiner Schuld? Was war er für ein Mensch? Diese Fragen hat sich del Buono gestellt und ihre Recherche schreibend begleitet.

Eine persönliche und bewegende Suche nach dem Unfallverursacher und ‹Mörder› ihres Vaters. Ein Buch über Schuld und Vergebung. Absolut lesenswert.

Audio «Seinetwegen» von Zora del Buono: War er wirklich ein Hallodri? 26:11 min, aus Literaturclub: Zwei mit Buch vom 26.07.2024. Bild: SRF/Roberto Crevatin abspielen. Laufzeit 26 Minuten 11 Sekunden.

4. Daniela Krien: «Mein drittes Leben» (21 Punkte)

Legende: Daniela Krien: «Mein drittes Leben». Diogenes, 2024. Diogenes

Der tödliche Unfall ihrer 17-jährigen Tochter reisst Linda aus ihrem Alltag. Ihre Arbeit als Kuratorin einer Kunststiftung, ihre Ehe mit einem Maler, ihr schönes Leben in einer grosszügigen Altbauwohnung – alles verliert seinen Sinn. Zurück bleiben Schlaflosigkeit und bodenlose Trauer. Linda zieht sich allein auf einen Hof im Niemandsland zurück, zu ihrem Mann hält sie Distanz. Sie braucht Zeit zum Verarbeiten. Diese Zeit beschreibt Daniela Krien. Und dann, ganz langsam, lässt sie ihre Hauptfigur Schritt für Schritt zurück ins Leben finden.

Ein erschütterndes Buch. Einzigartig in seiner Tiefe und hoffnungsstiftend zugleich.

Audio Aktuelle Buchempfehlungen: Daniela Krien 26:31 min, aus BuchZeichen vom 22.10.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 26 Minuten 31 Sekunden.

3. Vincenzo Todisco: «Der Geschichtenabnehmer» (22 Punkte)

Legende: Vincenzo Todisco: «Der Geschichtenabnehmer». Atlantis, 2024. Atlantis

Der neue Roman des Schweizer Autors Vincenzo Todisco spielt in dem fiktiven italienischen Bergdorf Gruma. Dort gibt es eine besondere Tradition: Wenn jemand im Sterben liegt, kommt ein «Geschichtenabnehmer» zu ihm. Dieser setzt sich ans Bett und hört sich an, was der Sterbende aus seinem Leben noch weitergeben möchte. Im Roman übernimmt diese Aufgabe ein sieben Jahre junger Bub – und er nimmt sie ernst, sehr ernst. Aus allem, was er hört, ergibt sich im Verlauf des Buchs ein Reigen an teilweise miteinander verflochtenen Lebensgeschichten.

Ein magisches und atmosphärisches Buch. Eine Ode aufs Erzählen.

Audio «Der Geschichtenabnehmer» von Vincenzo Todisco 26:46 min, aus Literaturclub: Zwei mit Buch vom 18.10.2024. Bild: SRF / Roberto Crevatin abspielen. Laufzeit 26 Minuten 46 Sekunden.

2. Behzad Karim Khani: «Als wir Schwäne waren» (27 Punkte)

Legende: Behzad Karim Khani: «Als wir Schwäne waren». Hanser Berlin, 2024. Hanser Berlin

Eine Plattenbausiedlung im Ruhrpott: Hier wächst Reza auf, dessen Eltern mit ihm in den 1990er-Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet sind. In den Küchen der Wohnsiedlung gibt es keine Dunstabzüge. In den Fluren riecht es nach Armut, Majoran und Etagenbetten. Auf den Strassen herrscht Gewalt. In «Als wir Schwäne waren» verarbeitet der deutsch-iranische Autor Behzad Karim Khani seine eigene Geschichte. Wütend und poetisch zugleich rechnet er ab mit der sogenannten deutschen Mehrheitsgesellschaft, die Einwanderer unentwegt daran erinnert, dass sie nur «Gäste» sind.

Zärtlichkeit und Schmerz: Auch in seinem zweiten Roman erweist sich Behzad Karim Khani als genauer Beobachter einer fremden Heimat, die ihrem Protagonisten nichts schenkt. Dennoch findet er einen Weg zur Sprache, den der schweigsame Vater ihm vorzeichnet.

Audio «Als wir Schwäne waren»: Geschichte einer Einwandererfamilie 04:19 min, aus Kultur-Aktualität vom 23.09.2024. Bild: Hanser Berlin/SRF abspielen. Laufzeit 4 Minuten 19 Sekunden.

1. Martin R. Dean: «Tabak und Schokolade» (42 Punkte)

Legende: Martin R. Dean: «Tabak und Schokolade». Atlantis, 2024. Atlantis

Martin R. Dean erkundet in «Tabak und Schokolade» seine eigene geteilte Identität: Der Autor ist der Sohn einer weissen Schweizerin und eines Schwarzen aus Trinidad in der Karibik. Die Eltern trennten sich früh. Dean wuchs mit der Mutter im Aargau auf. Diese heiratete erneut. Fortan wurden Deans leiblicher Vater wie ganz generell die Jahre der Mutter bei den «unzivilisierten Wilden» tabuisiert. In seinem Buch schildert Martin R. Dean die Suche nach den Vorfahren seines Vaters. Eine Selbsterkundung, die bis hinein in die Schrecken der Kolonialzeit führt.

Feinsinnig und schlüssig verarbeitet der Autor seinen autobiografischen Hintergrund zu einem starken literarischen Text, zu einem dringlichen Stück Schweizer (Kolonial-)Geschichte.

Zur aktuellen Auswahl Box aufklappen Box zuklappen An der Erstellung der Bestenliste für Oktober waren 25 Jurymitglieder beteiligt, die insgesamt 380 Punkte vergaben.

Die aktuelle Bestenliste als PDF herunterladen Bestenliste November 2024 Bestenliste November 2024

So entsteht die SRF-Bestenliste Box aufklappen Box zuklappen Die SRF-Bestenliste wird jeden Monat von einer Fachjury bestimmt. Zur Jury gehören 55 Buchkritikerinnen, Bibliothekare, Buchhändlerinnen, Literaturwissenschaftler und Vertreterinnen von literarischen Institutionen. Jedes Jurymitglied darf jeweils bis zu vier Titel, deren Veröffentlichung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, für die SRF-Bestenliste nominieren. Die Punktewertung funktioniert wie folgt: 1. Platz: 7 Punkte

2. Platz: 5 Punkte

3. Platz: 3 Punkte

4. Platz: 1 Punkt Die vergebenen Punkte werden addiert und ergeben die jeweilige Reihung. Jedem Jurymitglied steht es frei, weniger (oder auch gar keinen) Titel zu nominieren. Sobald ein Titel drei Mal auf der SRF-Bestenliste vorgekommen ist, wird er gesperrt, um einen gewissen Titelumlauf zu gewährleisten. Im Sinne einer grösstmöglichen Transparenz, Objektivität und Unparteilichkeit im Abstimmungsverfahren dürfen keine Bücher nominiert werden, deren Autor:in Mitglied der Jury ist. Die Jurymitglieder von A bis Z.