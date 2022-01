Jedes Jurymitglied darf bis zu vier Titel für die SRF-Bestenliste nominieren. Die Punktewertung funktioniert wie folgt:

1. Platz: 7 Punkte

2. Platz: 5 Punkte

3. Platz: 3 Punkte

4. Platz: 1 Punkt

Die vergebenen Punkte werden addiert und ergeben die jeweilige Reihung. Jedem Jurymitglied steht es frei, weniger (oder auch gar keinen) Titel zu nominieren. Sobald ein Titel drei Mal auf der SRF-Bestenliste vorgekommen ist, wird er gesperrt, um einen gewissen Titelumlauf zu gewährleisten.



Im Sinne einer grösstmöglichen Transparenz, Objektivität und Unparteilichkeit im Abstimmungsverfahren dürfen keine Bücher nominiert werden, deren Autor:in Mitglied der Jury ist.



Die SRF-Bestenliste orientiert sich vom Verfahren her an der ORF-Bestenliste, die es seit 2003 gibt und sich in ihrer Ausgestaltung bewährt hat.



