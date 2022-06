SRF: Was hat Sie gereizt, die Mechanismen der Social Media zum Thema Ihres neuen Romans zu machen?



Julia von Lucadou: Am Anfang stand ein Bekannter, eine sehr intelligente Person, der Verschwörungstheorien anhing. Für mich war das hanebüchen. Ich wurde regelrecht aggressiv, wenn ich hörte, was er erzählte. Und ich fragte mich, wie kann es dazu kommen? «Tick Tack» war für mich ein Weg, nach Antworten zu suchen.



Haben Sie Antworten gefunden?



Ich habe festgestellt, dass sich die Inhalte von Verschwörungstheorien immer wieder ändern. Aber es hat sie immer gegeben. Sie sind etwas Urmenschliches.



Woran liegt das?



Vermutlich an Verunsicherung und Verletzlichkeit. Und an der Unfähigkeit, einen produktiven Umgang damit zu finden. Das Verführerische von Verschwörungstheorien ist das Schwarz-Weiss-Bild, das sie anbieten. Es gibt klare Helden und klare Gegener. Und man kann selbst zum Helden werden im Kampf gegen das angeblich Böse. Dies bricht die Widersprüchlichkeit der Welt gerade in Krisenzeiten auf ein paar wenige Basispunkte herunter und schafft eine – wenn auch trügerische – Überschaubarkeit.



Weshalb durchschaut Ihre an sich hoch intelligente Figur Mette diesen Mechanismus nicht und lässt sich als Instrument von Jos dunklen Absichten missbrauchen?



Sie steckt in einer pubertären Krise. Hinzu kommt, dass sie in einer Welt lebt, in der für sie als Jugendliche der Erfolg auf Social Media enorm wichtig ist. Jo holt sie genau da ab: Er gaukelt ihr vor, dass sie beide auf derselben Wellenlänge seien mit ihrer Kritik am «Mainstream». Dass sie zwei besondere Menschen seien, die verstanden hätten, wie manipuliert die Gesellschaft ist. Und dass sie via TikTok nun gemeinsam gegen dieses Übel vorgehen könnten.



Sind die Sozialen Medien eine Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft?



Das Problem sind nicht die Sozialen Medien an sich, sondern unser Umgang damit. Es geht darum, ein kritisches und distanziertes Verhältnis zu ihnen aufzubauen und sie dann positiv zu nutzen.



Das Gespräch führte Felix Münger