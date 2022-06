Der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022. Geehrt werde der Autor «für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft», heisst es zur Begründung.

«Krieg und Zerstörung»

In seinen Romanen, Essays, Gedichten und Songtexten führe Zhadan in eine Welt, die grosse Umbrüche erfahren habe und zugleich von der Tradition lebe, hiess es in der Begründung des Stiftungsrates. «Seine Texte erzählen, wie Krieg und Zerstörung in diese Welt einziehen und die Menschen erschüttern.»

Serhij Zhadan wurde im Gebiet Luhansk geboren. Er lebt bis heute in Charkiw. Seit Anfang der 1990er-Jahre organisiert er verschiedene Festivals und veröffentlicht Romane, Gedichte, Erzählungen und Essays. Seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine leistet er verstärkt humanitäre Hilfe.