New-Adult-Romane erzählen von heissen Flirts und grossen Gefühlen und entführen dabei oft an besondere Schauplätze. Fünf Bücher, die das Fernweh wecken, zum Träumen einladen und für maximal gemütliche Ferien sorgen – ganz ohne Kofferpacken.

Die wildromantische Küste Englands

Legende: Der Urlaubsort St. Ives im Südwesten Englands wirkt, als wäre er selbst einem Roman entsprungen. Das ehemalige Fischerstädtchen zieht mit seinem pittoresken Häusern, Sandstränden und der lebendigen Kunstszene jährlich Tausende Besucher an. IMAGO / Dreamstime

Scarlett flieht aus London nach Cornwall – und landet zwischen Sandstränden, romantischen Cottages und unerwarteten Gefühlen. Während sie versucht, sich ein neues Leben aufzubauen, nähert sie sich dem Rettungsschwimmer Jonah an. Doch etwas hält sie zurück: ihre bindungsunwillige «Situationship», Eric, der in London geblieben ist. Kaum ein Setting eignet sich so gut für eine Slow-Burn-Romance (ein Liebesroman-Subgenre, bei dem sich Gefühle und Intimität zwischen den Charakteren nur sehr allmählich entwickeln) wie der Sommer in Cornwall. Der Roman ist eine guttuende Auszeit, aber auch die gelegentlichen Sturmböen bleiben nicht aus.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Sarah Fulmar: «Summer Tides». Lübbe, 2026. Lübbe/SRF Themen: Berufswahl, gefundene Familie, Einsamkeit, Selbstfindung, Fernweh

Potenzielle Trigger: Gaslighting, finanzielle Probleme, Alkoholmissbrauch (in der Vergangenheit)

«Spice-Level» (wie explizit die Liebesszenen sind): 2 von 5

Die türkisblauen Meere Griechenlands

Legende: Türkis – nicht blau, dazu weisse Sandstrände. Das Meer in der griechischen Ägäis wirkt wie gemalt. Hier der Fakistra Beach auf der Halbinsel Pilion. IMAGO / imagebroker

Unter Olivenbäumen am türkisblauen Meer Griechenlands wachsen zwei Jungen gemeinsam auf. Sie sind unzertrennlich. Ihre Namen: Patroklos und Achilles, der sagenumwobene Held im Kampf um Troja. Patroklos folgt Achilles überall hin – auch in den Krieg. Madeline Millers poetische Neuerzählung der antiken Mythologie verbindet die Schönheit Griechenlands mit einer ebenso grossen wie tragischen Liebesgeschichte. Miller zerreisst ihren Lesenden gekonnt das Herz – mit Fernweh und Wehmut.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Madeline Miller: «Das Lied des Achill». Eisele Verlag, 2024. Eisele/SRF Themen: Griechische Mythologie, Queerness, schicksalhafte Liebe, Ruhm, Heldentum

Potenzielle Trigger: Krieg, Mord, Verlust einer geliebten Person

«Spice-Level» (wie explizit die Liebesszenen sind): 2 von 5

Entlang der Atlantikküste der USA

Legende: Frische Brise, raue Küsten und maritime Eleganz: Das ist Neuengland im Nordosten der USA. IMAGO / Cavan Images

Es ist der letzte Sommer, bevor der Studienbeginn an unterschiedlichen Orten die besten Freunde Clea und Casper trennen wird. Der Roadtrip entlang der US-Ostküste ist daher bittersüss – umso mehr für Clea, die schon jahrelang heimlich in Casper verliebt ist. Und jetzt soll sie sich mehrere Wochen ein Bett mit ihm teilen? Yvi Kazis Roman ist eine emotionale Reise. Wird sich Clea zwischen bunten Fischerdörfern, Leuchttürmen und rauen Küstenlandschaften die Gelegenheit bieten, Casper ihre Gefühle zu gestehen?

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Yvi Kazi: «The Road Between Us». EMF Verlag, 2026. EMF/SRF Themen: Best Friends to Lovers, Berufswahl, Beeinträchtigung, Roadtrip, Selbstbestimmung

Potenzielle Trigger: Diskriminierung aufgrund einer Beeinträchtigung, familiärer Druck, Zukunftsängste

«Spice-Level» (wie explizit die Liebesszenen sind): 2 von 5

Auf dem romantischen Sizilien

Legende: Dolce Vita in Sizilien: Hinter der Balustrade liegt eine träumerische Welt aus Meer, spektakulären Landschaften und Vulkanen. IMAGO / Westend61

Auf Sizilien heiraten – für viele ein Traum. So auch für Mayas Bruder. Aber Maya kann sich nicht recht freuen, als er im engsten Kreis auf der italienischen Insel feiert. Denn das Fest bedeutet auch, dass sie den 15 Jahre älteren Connor wiedersehen wird, der vor einem Monat unerwartet den Kontakt zu ihr abgebrochen hat. Dabei hatten die beiden zuvor täglich stundenlang telefoniert. Bei dieser Geschichte sind Funken vorprogrammiert – und das nicht nur aufgrund des prächtig erblühten Siziliens. Ali Hazelwoods Roman hält alles (und noch mehr), was im Titel versprochen wird.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: Ali Hazelwood: «Problematic Summer Romance». Rütten & Loening Berlin, 2025. Rütten & Loening/SRF Themen: Bester Freund des Bruders, Familienverbundenheit, Selbstständigkeit, Frauen in Naturwissenschaften (MINT)

Potenzielle Trigger: Altersunterschied, Aggressionsprobleme, elterliche Vernachlässigung

«Spice-Level» (wie explizit die Liebesszenen sind): 3 von 5

Die wilden Weiten Kanadas

Legende: Der kanadische Teil der Rocky Mountains wartet mit nicht enden wollender Naturschönheit auf. Da kann man sich schon mal verlieben. IMAGO / Cavan Images

Auf einer abgelegenen Ranch am Fuss der Rocky Mountains prallen zwei Welten aufeinander, als die schlagfertige PR-Managerin Summer beim grimmigen Bullenreiter Rhett einzieht, um ihn vor Skandalen zu bewahren. Was als berufliche Zweckgemeinschaft beginnt, entwickelt sich schnell zu mehr. Nicht nur die nervenaufreibenden Rodeos machen dieses Buch zu einem Pageturner. Mit «Flawless» kreiert Elsie Silver einen modernen Wilden Westen – voller heisser, ruppiger Männer und intensiver Abenteuer. Und wer nicht genug von Cowboy-Romance bekommt, kann direkt mit Silvers aktuellem Roman «Fever Dream» weitermachen.