Beyoncé hat bereits unzählige Hits in der Pop-Musik sowie in R&B gelandet. Nun hat sie es auch im Country-Genre weit geschafft: Mit ihrem neu veröffentlichten Song «Texas Hold ‘Em» belegt sie Platz 1 der Billboard-Charts im Bereich Country. Wie das Magazin «Rolling Stone» und die britische Zeitung «The Guardian» berichteten, ist sie damit die erste Schwarze Frau mit einem Countrysong ganz oben auf dem Charts-Podest.

«Dass das funktioniert, ist keine riesige Überraschung», schätzt Country-Experte und SRF-Redaktor Martin Wittwer Beyoncés Erfolg ein. Es habe sich schon etwas angebahnt: Auch Lainey Wilson und Mickey Guyton seien sehr erfolgreiche Schwarze Country-Sängerinnen. «Wenn dann Beyoncé kommt und sagt, ‹ich mache jetzt Country›, dann muss das fast gut werden», erklärt Wittwer.