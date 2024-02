In einem Super-Bowl-Werbespot für den US-amerikanischen Telekommunikationsriesen Verizon kündigte Beyoncé in der Nacht auf Montag neue Musik an. Auf Social Media reichte sie daraufhin Titel und Releasedatum nach: «Renaissance Act II» erscheint am 29. März, als Teaser veröffentlichte die 42-Jährige gleich zwei Lieder daraus, «Texas Hold 'Em» und «16 Carriages».

Auf den Ankündigungs-Paukenschlag folgt die Genre-Überraschung: Das sind Country-Songs! Das 2022er-Album «Renaissance» war eine Hommage an die Dance-Musik der Schwarzen Queer-Community. Der Nachfolger schlägt nun eine deutlich andere Richtung ein.

Doch auch Country hat seinen Ursprung in Schwarzer Musik, nämlich im Blues und Folk. Auf Social Media wird darum bereits spekuliert, welchem Genre sich die Musikerin auf dem finalen Teil der «Renaissance»-Trilogie widmen wird:

Fans feiern, Beyoncé bleibt cool

Die Fans der Musikerin scheinen keine Berührungsängste mit dem Country-Genre zu haben – zumindest, wenn es nach diesen Social-Media-Posts geht:

Währenddessen sass Beyoncé neben ihrem Mann Jay-Z im Stadion und liess sich nicht anmerken, dass sie gerade das halbe Internet in Aufruhr versetzt hat:

Jay-Zs Firma Roc Nation ist seit 2019 mit der NFL (National Football League, Veranstalterin des Super Bowl) verpartnert und für die Livemusik am Mega-Sportanlass zuständig – it's all connected.

7 Millionen für 30 Sekunden

Gemäss Medienberichten schlugen 30 Sekunden Werbung am diesjährigen Super Bowl mit rund sieben Millionen US-Dollar (6,12 Millionen Schweizer Franken) zu Buche. Die Schaltung des 60-sekündigen Beyoncé-Spots müsste demnach etwa 14 Millionen Dollar gekostet haben. Wer diese Kosten trägt, ist unklar – Verizon profitiert von Beyoncé als Werbegesicht und Beyoncé von der Aufmerksamkeit durch die prominent geschaltete TV-Werbung.

Schätzungen zufolge wurden am diesjährigen NFL-Finale über 650 Millionen Dollar (mehr als 613 Millionen Franken) allein mit solchen Werbespots eingenommen. 2010 kosteten 30 Sekunden Werbung am Super Bowl noch 2,6 Millionen Dollar – ein Schnäppchen im Vergleich zu heute.

Hier sind die beiden neuen Beyoncé-Songs: