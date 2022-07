Inhalt

Das Wohltemperierte Klavier - War Johann Sebastian Bach ein Knacki?

Vor 300 Jahren hat Bach sein Wohltemperiertes Klavier veröffentlicht – es wird auch als das «Alte Testament der Klavierspieler» bezeichnet. Komponiert hat er es angeblich in Weimar in einer Gefängniszelle. Das Bachhaus in Eisenach widmet sich der Entstehungsgeschichte.