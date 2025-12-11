Wegen Honorarforderungen für Musikerinnen steht die Schweizer Musikszene im Zwiespalt. Gerade für kleine Veranstalter kann die Umsetzung schwierig sein.

«Fair-Pay» ist zurzeit ein wichtiges Wort in der Schweizer Musikszene. Seit Juni legt Sonart, der grösste Schweizer Berufsverband im Bereich Musik, für alle Genres einheitliche Honorarempfehlungen vor. Für ein Konzert solle eine Musikerin oder ein Musiker laut Honorar-Rechner 800 Schweizer Franken bekommen. Wenn auch willkommen, ist die Forderung eine Herausforderung für kleinere Veranstalter.

Auch der Schweizerische Musikerverband (SMV) sieht rot: Auf einer Ende November erschienenen Schweizerkarte legt er die Honorarsituation für Aushilfsmusiker, sogenannte Zuzüger, in professionellen Schweizer Orchestern offen. Grün gibt’s auf der «Tarif-Ampel» nur für Orchester, die sich vollständig an die Tarifordnung des SMV halten. Doch auf der Karte zur Ampel dominieren Orange und Rot.

Legende: Orchester sind auf Zuzüger angewiesen. Da solche Musikerinnen nur Mandatsverträge eingehen, gibt es für sie keine längerfristige Absicherung. (Symbolbild) Keystone/URS FLUEELER

Laut SMV-Generalsekretär Beat Santschi hätten einige Orchester die Situation nach dem Corona-Lockdown ausgenutzt. Viele Musikerinnen hätten damals dringend nach Arbeitsmöglichkeiten gesucht. Seither seien die Löhne bei gewissen Orchestern nicht mehr nach oben korrigiert worden.

Verschiedene Orchestervertreter sehen die Darstellung auf der Karte als zu drastisch: Man sähe eben nur rot, ohne die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, die zu dieser Lage führen.

Subventionierte Orchester bessergestellt?

Acht der zwölf aufgeführten grossen Vollzeitorchester sind «grün». Sie werden aus öffentlicher Hand subventioniert. Bei 37 aufgeführten kleineren Teilzeit- und Projektorchestern auf der Karte sind es aber gerade mal drei, bei denen die Ampel freie Fahrt anzeigt.

Diese kleineren Orchester müssen ihre finanziellen Mittel aus verschiedenen Quellen, oft auch privaten, akquirieren. Daher sind sie finanziell weniger robust aufgestellt.

Kritik an Subventionen

Dass grosse Player einen Grossteil der Kultursubventionen erhalten, steht schon länger in der Kritik. Daher wurde 2022 im Kanton Basel-Stadt die Musikvielfalts-Initiative lanciert. Die Vorlage hätte vorgesehen, dass ein Drittel der kantonalen Fördermittel im Bereich Musik an das nicht-institutionelle Musikschaffen aller Stilrichtungen fliesst. Die Initiative scheiterte aber vor einem Jahr an der Urne.

Ein Komitee aus Vertretern der Musikvielfalts-Initiative und Kulturveranstaltern äussert sich nun kritisch zu den Honorarempfehlungen des Bundes. Während es Fair-Pay begrüsst, bereiten dem Komitee Angebotsverkleinerungen bei unabhängigen Kulturveranstalterinnen Sorgen.

Kurzum bedeute das: Höhere Löhne führten zu weniger Konzerten. Zwar wären Musiker besser bezahlt, aber insgesamt würden laut Musikvielfalts-Initiative weniger Menschen vom Kuchen etwas abbekommen. In einer Medienmitteilung fordert es deshalb, dass Fair-Pay auch Fair-Funding bedingt.

Kulturbotschaft des Bundes 2025 bis 2028 Box aufklappen Box zuklappen Sonart und der SMV beziehen sich mit ihren Forderungen auf die Kulturbotschaft 2025–2028 des Bundes. Darin ist vorgesehen, dass Empfänger von öffentlicher Kulturförderung zu angemessenen Honoraren der Kulturschaffenden verpflichtet werden. In der Stadt Bern ist das derzeit bereits der Fall. Eine entsprechende Forderung befindet sich in Basel-Stadt in der Vernehmlassung. Dazu äussert sich jetzt ein Komitee, das aus Vertretern der Musikvielfalts-Initiative und Kulturveranstalterinnen besteht.

Es ist viel in Bewegung: Wenn eine Pop-Musikerin oder ein Orchestermitglied nun zukünftig 800 Franken für ein Konzert bekommt, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf das eigene Portemonnaie und die Altersvorsorge, sondern es rüttelt am ganzen System. Die Debatte ist jedenfalls lanciert. Worüber sich SMV, Sonart und die Musikvielfalts-Initiative einig sind: Musikerinnen und Musiker gehören angemessen entlöhnt.