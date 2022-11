«Aliens: Fireteam Elite», «Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök», «Call of Duty: Vanguard», «Marvel’s Guardians of the Galaxy» und «Old World». So heissen die fünf Anwärter auf den neuen Videospielmusik-Grammy. In der Community hat diese Liste für Unmut gesorgt. Denn die meisten dieser Spiele wurden bereits 2021 veröffentlicht.

Anders als bei «The Game Awards», bei denen die Teilnahmefrist jeweils im November endet, fand die Nominierungsphase bei den Grammy Awards von Oktober 2021 bis September 2022 statt. Viele grosse Spieletitel erscheinen aber erst ab Oktober und ihre Soundtracks noch später, denn die im Spiel zu hörende Musik und die Soundtracks erfordern in der Regel individuelle Verträge. Bei den Grammy Awards wurde jedoch nur das Veröffentlichungsdatum der Soundtracks berücksichtigt und nicht das des Spiels.

Das bedeutet, dass «The Game Awards» noch dieses Jahr im Dezember aktuellere Musikstücke küren werden als die Grammys in einer brandneuen Kategorie im Februar nächsten Jahres. Peinlich.