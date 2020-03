«Mashrou’ Leila» heisst so viel wie «nächtliches Projekt». Gefunden haben sich die Bandmitglieder 2008 in Beirut an der Uni: Hamed Sinno, Haig Papazian, Carl Gerges, Ibrahim Badr und Firas Abou Fakher treffen sich zu nächtlichen Jamsessions (daher der Name) und entwickeln einen ganz eigenen Stil.

Firas Abou Fakher: «Es gab wenig arabische Musik, mit der wir uns als junge Erwachsene identifizieren konnten. Wir wollten innovative arabische Musik machen. Mit Texten über Dinge, die wir erleben und erfahren, aber über die man hier nicht spricht.»