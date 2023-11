Dass Joni Mitchell wieder auftreten würde, hat niemand erwartet. Und doch thront die knapp 80-Jährige wie eine Königin auf einem goldenen Stuhl, am Newport Folk Festival 2022. In den späten 1960er-Jahren hatte sie zum letzten Mal dort gespielt.

Die Sängerin, Gitarristin und Songwriterin gilt als eine der wichtigsten Stimmen der Folk-Bewegung. Kommerzielle Hits hat sie zwar wenige. Aber die Kanadierin schreibt gnadenlos ehrliche Songtexte und fällt auf durch eine völlig eigene Art, Musik zu machen. Eine Visionärin mit immenser Strahlkraft.

Legende: Joni Mitchell wurde mit ihrer Musik zum Idol, das sie nie sein wollte. Der Rolling Stone nannte sie «eine der grössten Songwriterinnen aller Zeiten» und listete sie auf Rang neun der 100 grössten Songwriter aller Zeiten. Joni Mitchell auf der Bühne mit Gitarre.

Eigentlich schien Joni Mitchell mit der Öffentlichkeit abgeschlossen zu haben. Interviews gab sie kaum noch. 2015 hatte sie ein Aneurysma erlitten, mit gravierenden Folgen: Alle Körperabläufe musste sie neu erlernen.

«Ich sehe mir im Netz Videos von mir selbst an, um herauszufinden, wie ich früher Gitarre spielte», sagte Joni Mitchell in Newport 2022. Umso überraschender ist ihr Comeback.

Brückenbauerin zur jungen Generation

Am Anfang ihrer Comeback-Geschichte steht Mitchells Freundschaft zur American-Roots-Musikerin Brandi Carlile. Sie ist mit 41 bereits neunfache Grammy-Preisträgerin und Bestseller-Autorin einer feministisch-queeren Autobiografie. Die beiden lernen sich durch Carliles Ehepartnerin kennen.

Legende: Brandi Carlile und Joni Mitchell 2022 bei der Verleihung der Grammy Awards. Johnny Nunez/Getty Images

Nach einem Abendessen bei Mitchell beginnen die Frauen im Wohnzimmer Musik zu machen. Mitchell hat Spass. Also lädt Carlile die junge Singer-Songwriter-Szene zu weiteren Jamsessions ein. Alles Kennerinnen und Verehrer von Joni Mitchells Musik. Die hört zu Beginn zu, wie die junge Generation ihre Songs covert. Dann stimmt sie selbst mit ein: eine Erfahrung, die ihre Genesung enorm beschleunigt.

Es begann mit den «Joni Jams»

«Am Anfang spielten wir oft andere Songs für Joni, denn ich glaube, alle hatten ziemliche Angst, vor Joni ihre Lieder zu covern. Mit der Zeit wurden wir aber mutiger. Es war fast schon ikonisch, wie sie grosszügig zuhörte», so Brandi Carlile über die «Joni Jams».

Legende: Joni Mitchell spielt zusammen mit Neil Young und Robbie Robertson Mitte der 1970er-Jahre. IMAGO / ZUMA Wire

Die «Joni Jams» bekommen Kultcharakter. Paul McCartney schaut in Mitchells Wohnzimmer vorbei und freut sich über die Durchmischung der Generationen. Chaka Khan singt mit. Harry Styles. Elton John. Herbie Hancock bricht in Tränen aus, als er Joni Mitchell singen hört. Auch wenn es dafür keine Beweise wie Fotos, Videos, geschweige denn: Posts in den Sozialen Medien gibt. Die «Joni Jam» sind rein analoge Treffen – in der heutigen Zeit eine Seltenheit.

80 Jahre und kein bisschen leise

Im Juli 2022 gehen Joni Mitchell und Brandi Carlile in Newport erstmals an die Öffentlichkeit. Ein Comeback mit historischem Ausmass, erklärt Brandi Carlile: «Joni Mitchell hat schon immer die Welt durch Musik verändert. Jetzt verändert sie die Welt, indem sie junge Menschen dazu bringt, sich um sie zu versammeln und die Messlatte füreinander und für das Gemeinschaftsgefühl höher zu legen. Dem Publikum machen wir ein Geschenk, denn es wird einen Blick darauf werfen können: auf die Art und Weise, wie Joni Mitchell immer noch die Welt beeinflusst und verändert – durch die Popkultur.»

Aktuell schreibt Joni Mitchell mit dem US-Regisseur Cameron das Drehbuch für ein Biopic. Von einem ruhigen Lebensabend will sie offenbar nichts mehr wissen.