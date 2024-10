Der Bündner Jugendchor «Incantanti» hat es geschafft: Er tritt im Finale des europäischen Chorwettbewerbs «Let the Peoples Sing» an. Jetzt steigt die Spannung im Chorcenter Chur.

Incantanti ist im Gewerbegebiet im Westen von Chur zu Hause, in einem unscheinbaren Büro-Gebäude. Hier liegt das Chorcenter, das sie mit anderen Chören teilen: grosszügige Proberäume, Büros, ein kleines Bistro mit einem Kühlschrank voller Getränke. Von Bündner Marken versteht sich.

Die Sängerinnen und Sänger sind zwischen 15 und 25 Jahre alt. Einige sind fürs Studium weggezogen. Deswegen treffen sie sich nur alle zwei, drei Wochenenden hier zum Proben.

Preisgekrönt

An diesem Nachmittag ist es ruhig im Center. Christian Klucker, der Leiter von Incantanti, führt durch die Räumlichkeiten. Stolz zeigt er die Trophäen, die sie gewonnen haben: an internationalen Chorwettbewerben in Riga, Assisi und Lucca und kürzlich am Schweizer Chorwettbewerb.

Um auf diesem Niveau mitzusingen, müssen die Sängerinnen und Sänger auch zwischen den Probenwochenenden dranbleiben. «Sie bekommen jeden Morgen eine Whatsapp-Nachricht, was sie an diesem Tag zu üben haben», berichtet Christian Klucker.

«Incantanti» kommt vom italienischen «incantare», verzaubern. Der Name ist Programm, sagt der Chorleiter: «Wir wollen die Leute mit unseren Stimmen verzaubern». Verzaubern wollen sie auch am Sonntag bei «Let the Peoples Sing», dem ESC der Laienchöre, organisiert von der Europäischen Rundfunkunion. Neben Incantanti haben es sieben weitere Chöre ins Finale geschafft, aus Schweden, Bulgarien und Lettland.

Die Spannung steigt

Auch Lena ist an diesem Nachmittag ins Chorcenter gekommen. Die 17-Jährige singt seit vier Jahren bei Incantanti. Kurz vor dem Finale ist sie etwas angespannt. «Am schlimmsten sind aber die letzten zehn Minuten vor dem Wettbewerb», erzählt sie.

Für Lena ist es der vierte Chorwettbewerb, an dem sie mit Incantanti teilnimmt. Sie mag den Adrenalin-Kick. Und den Auftritt vor einer Jury, «weil man da direkt Feedback bekommt».

Überzeugen am Radio

Die Jury, vor der Incantanti am Sonntag auftritt, sitzt in der BBC in London. Die Chöre singen jeweils in ihrem Heimatland: Incantanti gibt das Finalkonzert in Surrein, mehr als 1000 Kilometer entfernt von London. Die Distanz überbrücken die Radiomikrofone vom Rätoromanischen Radio RTR: Sie nehmen das Konzert live auf. Die Jury hört sich alle Mitschnitte in der BBC an.

Christian Klucker steht dieser Wettbewerbsform skeptisch gegenüber. Dass dabei die Begegnung zwischen den Chören wegfällt, sei ein grosser Verlust, «menschlich und kulturell». Auch was den Auftritt angeht, ist das Format eine Herausforderung: Eine Stärke von Incantanti sei die Ausstrahlung und die Körpersprache, sagt Klucker. Sie arbeiten viel mit Bewegungen und Mimik. Transportiert sich das auch am Radio?

Bündner Kulturbotschafter

Incantanti lebt Bündner Tradition: Oft treten sie in Tracht auf. Die tragen die jungen Sängerinnen und Sänger heute voller Stolz, beobachtet der Leiter. Vor zehn sei das noch anders gewesen.

14:45 Video Vokalensemble incantanti – Schweizer Chorwettbewerb 2024 Cuira Aus Musica vom 07.02.2024. abspielen. Laufzeit 14 Minuten 45 Sekunden.

Sie singen vor allem Bündner Lieder, in allen drei Kantonssprachen. Besonders gerne romanische Lieder: «Die können die Herzen öffnen, weil der Klang der Sprache die Musik so ausdrucksvoll macht», sagt Chorleiter Klucker.

Monatelang haben Christian Klucker und die Sängerinnen und Sänger an diesen Liedern gefeilt. Lena fühlt sich gut vorbereitet. Sie hat ein klares Ziel vor Augen: «Gewinnen», sagt sie lachend. Vielleicht steht bald noch eine weitere Trophäe im Chorcenter Chur.

Let The Peoples Sing! Mit den «Incantanti» Box aufklappen Box zuklappen Ein Mitschnitt des Finalkonzertes des Wettbewerbs läuft am 13. Oktober in der Sendung «Im Konzertsaal».